iPad Air 4 krijgt USB-C

Apple stapte in 2018 al voor de iPad Pro’s over naar USB-C, maar daar bleef het vervolgens ook bij. Alle andere iPads hebben nog steeds een Lightning-poort voor opladen en data-uitwisseling. In 2020 zou dat kunnen gaan veranderen. Apple zou de volgende generatie iPad Air willen baseren op de eerdere 11-inch iPad Pro. De USB-C aansluiting zit er dan ook meteen in. Er gingen al eerder geruchten dat Apple bezig was met een 11-inch iPad Air, die in de tweede helft van 2020 op de markt zou moeten komen. Volgens analist Ming-Chi Kuo gaat het om een 10,8-inch scherm.



Macotakara baseert zich nu op bronnen uit de toeleveringsketen, waar ze nauw contact mee hebben. Een Chinese producent zegt dat de overstap naar USB-C wordt gemaakt, maar alleen voor de iPad Air. De iPad mini houdt de gewone Lightning-connector. Over die iPad mini heeft analist Kuo gezegd dat het scherm tussen de 8,5-inch en 9-inch meet, dus iets groter dan we gewend zijn. Dit model zou echter pas op de planning staan voor 2021.

Dat de iPad Air 4 wordt gebaseerd op een bestaande 11-inch iPad Pro is niet zo heel gek. De iPad Air 3 was gebaseerd op de 10,5-inch iPad Pro uit 2018. Daardoor kreeg de tablet ook meteen ondersteuning voor de Apple Pencil. Voor jou als gebruiker is een dergelijk model aantrekkelijk, omdat je het topmodel van een voorgaand jaar krijgt, voorzien van een nieuwere chip waardoor je nog lang updates kan verwachten. Bij de iPad Air 4 zouden we smallere schermranden kunnen zien en profiteer je van een groter scherm: geen 10,5-inch, maar 11-inch. Volgens analist Kuo is de aantrekkingskracht het lagere prijskaartje en het feit dat er snellere chips in zitten, net als bij de iPhone SE 2020.

FaceID of Touch ID onder het scherm?

Het zou echter ook kunnen betekenen dat de iPad Air 4 voorzien wordt van Face ID, al zijn daar nog geen geruchten over. Wel is er door geruchtenlekker L0vetodream gesproken over een mini-LED-display met een Touch ID-sensor onder het scherm, in plaats van Face ID. Apple zou de iPad Air dan als proefkonijn willen gebruiken voor Touch ID onder het scherm, voordat een dergelijke functie in de iPhones wordt ingebouwd.

Apple’s huidige iPad line-up ziet er zo uit:

Dit zijn de adviesprijzen van de huidige iPad Air:

Voor de modellen met 4G-functie betaal je extra, net als bij z’n voorganger, de iPad Air 2.