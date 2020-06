Safari 14 laat je inloggen op websites met Face ID en Touch ID

Inloggen op websites met Face ID en Touch ID

Op dit moment kun je Face ID en Touch ID gebruiken in apps, bijvoorbeeld om je aan te melden of als je bij het overmaken van geld een transactie wilt goedkeuren. Diezelfde functionaliteit komt nu naar Safari. Webontwikkelaars kunnen het inbouwen in websites met de nieuwe Web Authentication API. Na het inloggen op de gebruikelijke wijze met gebruikersnaam en wachtwoord krijg je een pop-up te zien of je voortaan gebruik wilt maken van biometrische identificatie. De volgende keer dat je de website bezoekt hoef je alleen maar je vinger op de Touch ID-sensor te leggen of in de camera te kijken.



Wil je precies weten hoe je dit in websites kunt inbouwen, dan kun je het beste de WWDC-sessie ‘Meet Face ID and Touch ID for the web’ bekijken. Daarin wordt ook uitgelegd hoe je dit het beste kunt aanpakken als webontwikkelaar. Apple heeft er rekening mee gehouden dat er geen gegevens worden uitgewisseld met derde partijen en belooft dat het veilig is tegen phishing. Safari beschikt overigens al over een phishingfilter.

Ontwikkelaars kunnen vanaf vandaag al meteen aan de slag gaan met deze nieuwe functie en kunnen feedback erover geven. Als komend najaar iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur beschikbaar komen kan iedereen het gebruiken op websites die eraan meedoen. Het werkt ook op websites met tweefactorauthenticatie.

WebAuthn in andere browsers

De functie is te vinden in de Safari 14 beta en geldt zowel voor iPhone, iPad als Mac. Het is gebaseerd op het werk dat Apple in samenwerking met anderen heeft gedaan aan de zogenaamde FIDO standaard. De webbrowsers Chrome, Firefox en Edge bieden overigens al ondersteuning voor WebAuthn van het World Wide Web Consortium, beter bekend als W3C. Dit is een API voor vervanging van tradidionele wachtwoorden. Het gaat om een webstandaard die wachtwoorden overbodig moet maken door je te laten inloggen met een vertrouwde telefoon, biometrie, camera’s of vingerafdrukscanner. WebAuthn is een officiële standaard die al wordt ondersteund door Windows 10 en Android.

De standaard is ontstaan uit een samenwerking tussen FIDO Alliance en W3C. FIDO is in 2012 opgericht op het vervangen van wachtwoorden mogelijk de maken met behulp van alternatieve methoden.

De volledige lijst met verbeteringen in de Safari 14 beta vind je hier.