Het gebeurt wel vaker dat Apple kleine bugfix-updates voor de Apple Watch uitbrengt, maar in dit geval komen ze wel erg snel achter elkaar. Het is nog maar een paar dagen geleden dat watchOS 10.0.1 uitkwam, waarin enkele bugs waren opgelost. Nu is er watchOS 10.0.2 voor de nieuwste Apple Watch-modellen. Volgens de releasenotes lost watchOS 10.0.2 bugs op en bevat het belangrijke beveiligingsupdates, zonder in detail te treden.



watchOS 10.0.2 beschikbaar

De update heeft buildnummer 21R371, terwijl eerder al buildnummer 21R360 verscheen. Er was hoop dat deze update een bug oplost waarbij weercomplicaties geen info toonden, maar de eerste reacties zijn teleurstellend. Bij sommige mensen werkten de complicaties korte tijd goed, maar daarna traden er toch weer problemen op. Waarschijnlijk lost de update wel een probleem op met datatransfers, zoals in iOS 17.0.2 is gefixt.

Releasenotes watchOS 10.0.1

Voor de volledigheid vind je hier nog de volledige releasenotes die (zoals aangegeven) niets verklappen over wát er precies is opgelost.

Deze update biedt probleemoplossingen en belangrijke beveiligingsupdates voor je Apple Watch.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

De genoemde pagina waar je meer details zou kunnen lezen, is nog niet bijgewerkt voor watchOS 10 van 18 september en maakt ook nog geen melding van 10.0.2.

watchOS 10.0.2 downloaden

Om de update uit te voeren op je Apple Watch Ultra, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch Ultra zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.