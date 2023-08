Door een probleem in macOS Ventura kun je niet meer zien welke apps toestemming hebben tot je locatie. Ook kun je niet meer per app aangeven welke wel of geen toestemming hebben om je locatie te gebruiken.

Heel veel apps op iPhone en iPad vragen om toestemming tot je locatie. Denk bijvoorbeeld aan een weer-app of een navigatie-app. Op de Mac wordt dat bij apps veel minder vaak gevraagd, maar toch kan het ook daar goed van pas komen. Denk aan Apple’s standaard Weer-app op de Mac, maar ook de Kaarten-app voor het plannen van een navigatie. En als je iPhone- of iPad-apps op je Mac gebruikt, zijn er nog veel meer apps die om toestemming tot je locatie vragen. Maar op dit vlak is er nu in de nieuwste versie van macOS Ventura sprake van een vervelend probleem.



macOS Ventura 13.5: apps die om locatie vragen niet zichtbaar

In de instellingen kun je, net als op de iPhone en iPad, een lijst zien van alle apps die om toestemming gevraagd hebben om je locatie te gebruiken. Je kunt dit hier ook per app in- of uitschakelen en de eerder gegeven toestemming terugtrekken. Maar wie met macOS Ventura 13.5 naar Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen gaat, zal zien dat deze pagina nagenoeg leeg is.

Op deze pagina verschijnt normaal gesproken een lijst met alle apps die ooit om je toestemming gevraagd hebben om je locatie te gebruiken. Maar door de bug in macOS Ventura 13.5 is deze lijst dus volledig leeg. Je ziet daardoor niet meer welke apps om je locatie hebben gevraagd en je kan ook niet meer bepalen welke apps geen toestemming meer krijgen. Apps die je eerder wel al toestemming gegeven hebt, blijven wel functioneren. Het is dus niet zo dat apps je locatie niet meer kunnen gebruiken: je kunt het alleen niet meer goed zien en de toestemming beheren.

Binnenkort update verwacht die probleem oplost

Er zijn op dit moment nog geen manieren om dit probleem te omzeilen. Als je bezorgd bent dat een app je locatie gebruikt, kun je eventueel alle locatievoorzieningen uitschakelen. Maar hou er dan wel rekening mee dat ook functies als Zoek mijn Mac niet meer werken. We verwachten daarom dat Apple binnenkort met een aanvullende update komt die dit probleem oplost.