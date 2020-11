Privacylabel voor iOS-app vanaf 8 december verplicht

Privacylabel voor iOS-apps

Het label is vergelijkbaar met een voedingwaarde-etiket op levensmiddelen. Er staat op welke data apps verzamelen en waarom. Gebruikers moet er expliciet toestemming voor geven. Het privacylabel werd tijdens WWDC 2020 geïntroduceerd en zou later dit jaar van start gaan. Bij updates en nieuwe apps moet de privacy-informatie gevuld zijn om goedgekeurd te worden. Huidige versies van apps blijven gewoon werken, ook zonder de privacy-info. Als een ontwikkelaar echter een update wil uitbrengen moet de info aanwezig zijn.



Met de maatregelen wil Apple het duidelijker maken welke informatie wordt verzameld, wat ermee gebeurt en wat het van de maker is. Ook moet het voor gebruikers duidelijker worden of gegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Daarnaast speelt er nog iets anders: ontwikkelaars hebben het privacylabel ook nodig om toestemming te krijgen voor de Identification for Advertisers-code (IDFA), een speciale code voor adverteerders waarmee ze gebruikers kunnen tracken. Dit is uitgesteld naar begin volgend jaar.

De benodigde info moet worden ingevoerd in App Store Connect:

Later this year, the App Store will help users understand an app’s privacy practices before they download the app on any Apple platform. On each app’s product page, users can learn about some of the data types the app may collect, and whether that data is linked to them or used to track them. You can now enter your app’s privacy information in App Store Connect. This information will be required to submit new apps and app updates to the App Store starting December 8, 2020.

Bekijk ook Apps krijgen privacylabel in iOS 14: zo werkt het In iOS 14 zullen apps worden voorzien van een paneel met privacy-informatie. Zo kun je in een keer zien welke data wordt gebruikt om je te volgen, zoals aankopen, browserhistorie en locatie.

Ontwikkelaars moeten alle mogelijke vormen van dataverzameling en -gebruik melden, ook als dat slechts in een beperkt aantal situaties gebeurt. Ook moeten de antwoorden voldoen aan de App Store Review-richtlijnen en aan de toepasselijke wetgeving. Ontwikkelaars zijn ervoor verantwoordelijk dat hun antwoorden kloppen en actueel zijn. Als een ontwikkelaar zijn of haar werkwijze verandert, dan moet dat aangepast worden in App Store Connect, het ontwikkelaarsportaal voor het indienen van nieuwe apps en updates.

Wil je weten welke andere privacyfuncties in iOS 14 zitten, lees dan onze round-up.