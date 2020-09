macOS Catalina 10.15.7

De update lost ook kleine problemen op voor andere gebruikers en is daarom aan te raden voor iedereen met een geschikte Mac. Voor mensen met een 27-inch iMac uit 2020 is de update iets dringender. Op 31 augustus kwam het grafische probleem met deze modellen aan het licht. We schreven toen dat er af en toe strepen in beeld konden verschijnen. Er verschenen meerdere meldingen op Apple’s supportforum, maar er was niet altijd een lijn in te bekennen. Het leek niet alleen voor te komen bij zware belasting, maar deed zich ook voor als de iMac niet werd gebruikt. Verder was het zo, dat niet elke gebruiker er last van had.



De meeste problemen deden zich echter voor bij de 27-inch iMac 2020 met een 3,6 GHz 10-core Core i9 processor, 32GB geheugen en een AMD Radeon Pro 5700 XT 16GB grafische kaart. Met deze update zijn de problemen hopelijk verholpen. Verder lost het nog wat andere problemen op, onder andere met Wi-Fi en het synchroniseren van je iCloud Drive. Deze fouten werden eerder al opgelost in een tussentijdse update, maar die bleek bij nader inzien alleen bedoeld voor betatesters.

Je kunt macOS upaten via Systeemvoorkeuren > Software-update.

macOS 10.15.7 verschijnt een maand na macOS 10.15.6, waarin virtualisatieproblemen werden opgelost.

Ook bracht Apple vandaag nieuwe versies uit voor Final Cut Pro X en iMovie, waarin eveneens bugs zijn opgelost.