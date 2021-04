iCulture Vandaag: dit was vrijdag 23 april 2021

Vandaag gingen de eerste producten van Apple’s april-event in de pre-order: de AirTag en de paarse iPhone 12! Als je dus de AirTag wil kopen, ben je bij ons aan het juiste adres. We laten je zien waar je terecht kan, hoeveel ‘ie kost en wat de voorraad is. Ook hebben we ons artikel met de beste AirTag-accessoires bijgewerkt, met nog veel meer nieuwe toevoegingen. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we ook de nieuwste iCulture Podcast over het april-event voor je klaar staan. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



De Mac Finder herstarten kan op allerlei manieren.

AirTag gevonden? Weet dan wat je ermee moet doen of wat de vinder met jouw zoekgeraakte AirTag kan.

We gaan weer iPads vergelijken: hoe ziet de line-up er nu uit en welke past het beste bij jou?

Ook vergelijken we de iMac modellen die Apple nu nog in het assortiment heeft, naast de nieuwe 2021 iMac.