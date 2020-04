Porsche heeft een nieuwe reeks CarPlay-systemen aangekondigd, die achteraf ingebouwd kunnen worden. Deze aftermarket-modellen zijn verkrijgbaar in Europa in 1-DIN en 2-DIN varianten.

Stop CarPlay in je Porsche-klassieker

Door het formaat passen ze in vrijwel elke Porsche-klassieker. Normaal koop je dergelijke aftermarket systemen van fabrikanten als Alpine en Pioneer, maar dat sluit misschien niet zo mooi aan op je klassieke Porsche. De autofabrikant maakt ze daarom zelf. Het 1-DIN systeem heeft een 3,5-inch touchscreen, twee draaiknoppen en zes normale knoppen. Het ziet eruit als een klassieke radio. het past in bijna alle modellen, van de 911 uit de jaren zestig tot de 933.



De dubbele DIN-versie heeft een groter 7-inch touchscreen, maar met dezelfde knoppen. Deze past in de 996, 911 en de 986 Boxster. De CarPlay-systemen bieden ook Bluetooth en DAB+ voor je Porsche. Er zit een USB-poort in, een AUX-poort en een SD-kaartslot.

Het systeem heet Porsche Classic Communication Management (PCCM) en het brengt alle hedendaagse techniek van een entertainmentsysteem naar het enkele DIN-formaat. Het dubbele DIN-systeem heet Porsche Classic Communication Management Plus, iets wat Porsche nog niet eerder heeft gedaan.

Het kost je wel een flinke hoeveelheid knaken. De 1-DIN variant kost €1439,89 en voor het dubbele DIN-formaat moet je €1606,- uitgeven. Ze zijn alleen verkrijgbaar in Europa, hoewel het 1-DIN-model op termijn ook naar de Verenigde Staten komt, met ingebouwde SiriusXM-radio.