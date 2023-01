Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen van de HomePod 2023 zijn nu online te vinden. Omdat de nieuwe speaker nog maar twee dagen geleden is aangekondigd, hoeven we niet al te diepgaande impressies te verwachten. Apple nodigde enkele media zoals CNET, The Verge en TechCrunch uit voor een luisterdemonstratie. Geen enkele publicatie heeft eigen foto’s van de speaker en de eerste indrukken vertellen dan ook vooral info die we uit het persbericht kunnen halen, zoals geluidsherkenning en de sensoren. Er zijn nog geen video’s van bekende YouTubers zoals MKBHD of iJustine.



Eerste indruk van TechCrunch

Brian Heater van TechCrunc vindt dat de HomePod in eerste instantie een speaker is, waar toevallig ook wat slimme functies op zitten. Bij andere smart home-hubs is dat vaak omgekeerd en draait het minder om de geluidskwaliteit. Tijdens de demo door Apple merkte TechCrunch ook een beperking op: ze kregen niet de mogelijkheid om het verschil te horen met de originele HomePod. Dat kan pas gebeuren als ze zelf een reviewunit thuis hebben staan.

Eerste indruk The Verge

Ook The Verge vindt het curieus dat Apple beide HomePods niet naast elkaar liet beluisteren. Sterker nog, Apple claimt nergens dat het geluid van de nieuwe HomePod beter is, ook niet in het persbericht of tijdens de demo. Bij andere producten zoals de AirPods Pro 2022 deed Apple dat wel. Gezien het feit dat er minder tweeters aanwezig zijn, lijkt het er volgens The Verge eerder op dat Apple de productiekosten heeft willen verlagen en daarbij heeft geprobeerd om de geluidskwaliteit hetzelfde te houden.

Apple liet tijdens de demo een live-opname van ‘Hotel California’ horen en dat gaf een rijk geluid, dat in meerdere richtingen de hele kamer vult. De nadruk ligt op helderheid en detail. Reviewer Chris Welch merkt wel op dat er sprake is van een gecontroleerde demo-omgeving, waarbij je er vanuit kunt gaan dat het perfect klinkt. Qua geluidskwaliteit ligt het waarschijnlijk in de buurt van duurdere smart speakers zoals de Amazon Echo Studio en Sonos-speakers. Overigens werd tijdens de demonstratie van de eerste HomePod in 2018 ook ‘Hotel California’ als voorbeeld gebruikt.

Eerste indruk CNET

Ty Pendlebury van CNET zegt dat Apple bij de demo die zij bijwoonden in een loft in Tribeca (NY) slechts 30 seconden van een liedje speelde, waardoor het beschrijven van de ervaringen wat lastig wordt. Zijn ‘hands-on’-artikel bestaat dan ook vooral uit algemene informatie over de reeds bekende functies. Pendlebury luisterde naar ‘Boomerang’ van Yebba, ‘Mystery Lady’ van Masego en Don Toliver en ook hier naar ‘Hotel California’ van The Eagles. De speaker klonk het best toen er een stereopaar werd gemaakt. Het geluid leek op dat moment van alle kanten te komen. Ook hier is de conclusie: er volgt nog een uitgebreidere review als er iets meer tijd met de speaker kan worden doorgebracht.

Lees meer over de HomePod 2023 in onze round-up of bestel er meteen eentje in pre-order bij je favoriete winkel. De speaker kost €349,- en wordt vanaf 3 februari geleverd.