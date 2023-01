Heb je moeite om je Twitter-account te gebruiken in apps van derden? Dat kan kloppen, want er lijkt een probleem te zijn met apps zoals Tweetbot en Twitterific. Ontwikkelaars van third party-apps kunnen al maanden geen contact met Twitter en zitten nu ook met alleen maar vraagtekens.

Twitter API kapot, apps doen het niet

Twitter had altijd al een haat-liefdeverhouding met apps van derden. Veel functies werden geblokkeerd en er werden technische beperkingen opgeworpen, waardoor apps zoals Tweetbot tegen allerlei problemen aanliepen. Sinds de massaontslagen bij Twitter is de situatie nog iets erger geworden en veel voormalige medewerkers waarschuwden dat de technische infrastructuur het op een gegeven moment zou begeven. Dat moment lijkt nu aangebroken. De Twitter API lijkt niet meer goed te werken, waardoor apps zoals Tweetbot, Twitterific, Owly en Flamingo niet meer te gebruiken zijn. De ontwikkelaars tasten in het duister of het om een bug gaat of iets anders.



Een aanwijzing dat de Twitter API moedwillig of per ongeluk niet meer functioneert is dat apps die de volledige Twitter-functionaliteit bieden niet meer werken. Terwijl apps die de API gebruiken, maar geen volledige vervanging van de Twitter-app zijn, het nog wel doen.

Er wordt dan ook gespeculeerd dat het een bewuste zet is van Twitter om third party-apps die geen reclame rondom tweets tonen onbruikbaar te maken. De eigen apps van Twitter en Tweetdeck (ook eigendom van Twitter) doen het nog wel gewoon. Third party-apps zijn afhankelijk van de Twitter API (applicatieprogrammeerinterface) om tweets en andere data op te halen.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back. We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more. — Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023

Radiostilte bij Twitter

Twitter zelf heeft geen informatie gegeven, ook niet via het officiële Twitter-account of via Twitter Support. Wat het standpunt van Elon Musk is over apps van derden, is onbekend. Hij heeft zich in zijn vele tweets nog nooit uitgelaten over third party Twitter-apps. En omdat het bedrijf geen communicatieafdeling heeft is er ook geen plek om vragen te stellen.

Het is onrustig bij Twitter sinds de overname door Elon Musk, de man die het sociale netwerk in oktober overnam voor $44 miljard. Sindsdien is de techmiljardair maar liefst $182 miljard kwijtgeraakt, voornamelijk door het inzakken van de beurskoers van Tesla. Dit is het grootste verlies van persoonlijk vermogen in de geschiedenis, zegt The Guardian. Onlangs kreeg Elon Musk het ook met Tim Cook aan de stok, maar die ‘ruzie’ werd al snel weer bijgelegd.

We’re aware that Twitterrific is having problems communicating with Twitter. We don’t yet know what the root cause is, but we’re trying to find out. Please stay tuned and apologies. — Twitterrific (@Twitterrific) January 13, 2023

Musk: Twitter moet meer geld verdienen

Ook al weten we niet wat Musk over Twitter-apps van derden denkt, hij heeft wel duidelijk gemaakt dat Twitter meer adverentie-inkomsten moet genereren. Third party-apps brengen geen geld op voor Twitter, dus het is goed denkbaar dat ze bewust zijn geblokkeerd. Volgens The Information worden er wanhopige pogingen ondernomen om adverteerders aan boord te houden en volgens gebruikers zijn er sindsdien veel meer reclames te zien.

Een andere controversiële actie van de afgelopen dagen is dat de Twitter-app voor iOS nu standaard opent met de For You-weergave, die door algoritmes wordt samengesteld. Je krijgt dan minder vaak persoonlijke berichten te zien van de mensen die je volgt, maar veel meer aanbevelingen van wat andere mensen leuk vinden.