Sinds een paar jaar kun je in Apple Kaarten ook gebruikmaken van indoor navigatie op een aantal specifieke locaties. In Amerika zijn er veel winkelcentra waar dit kan en in Nederland kun je bijvoorbeeld navigeren in Schiphol met Apple Kaarten. Met een nieuwe samenwerking zou daar zomaar navigatie met augmented reality bij kunnen komen. AppleInsider meldt dat Dent Reality samenwerkt met Apple aan nieuwe mogelijkheden.



Dent Reality werkt met Apple aan indoor AR-navigatie

Dent Reality is nu officieel een partner van Apple’s toepassingen voor indoor navigatie. Apple heeft al een tijdje het Indoor Maps Program en het AR-bedrijf heeft zich daar nu bij aangesloten. Volgens de CEO van Dent Reality ontdekte Apple al snel waar het bedrijf allemaal mee bezig was, waarna de samenwerking begonnen is. Momenteel kun je nu nog niet met augmented reality navigeren in Apple Kaarten, maar daar komt wellicht mogelijk snel verandering in.

Announcement: We’re now an official partner with Apple Indoor Maps, for providing indoor AR navigation! We’re currently setting up projects for later this year. Get in touch!https://t.co/q0jYaUnJHGpic.twitter.com/aBrmvAEhLX — Dent Reality (@DentReality) March 31, 2020

Apple heeft eerder al eens patenten voor AR-navigatie in Kaarten vastgelegd en het is geen geheim dat Apple erg enthousiast is over AR. Het bedrijf is al een aantal jaren bezig met projecten op het gebied van navigatie en AR, dus hun expertise komt voor Apple goed van pas. In combinatie met Apple’s Indoor Mapping Data Format moeten er nieuwe mogelijkheden komen. Het doel is volgens de CEO van het bedrijf om AR-kaarten ook op andere plekken mogelijk te maken, zoals in aparte apps en op het web.

Bedrijven zouden de mogelijkheden kunnen implementeren in hun eigen app of bijvoorbeeld hun bedrijfspagina in Apple Kaarten. Wie weet dat Apple dit verder wil gebruiken in bijvoorbeeld de Apple Stores. Onlangs werd duidelijk dat Apple een nieuwe AR-app test voor iOS 14, onder andere in de eigen Apple Stores en Starbucks. Mogelijk heeft dit dus te maken met de samenwerking met Dent Reality.