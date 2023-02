We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence (S01)

Te zien bij: Disney+

Een groep studenten van het Sarah Lawrence College raakt onder invloed van de vader van een vriend, Larry Ray. De serie volgt de sekte vanaf het ontstaan tot aan de nog onopgeloste nasleep.

The Flash (S09)

Te zien bij: Netflix

In deze superheldenfilm ontwaakt een forensisch expert uit een coma en blijkt over verbazingwekkende nieuwe krachten te beschikken die hij inzet om de stad te beschermen.

You (S04)

Te zien bij: Netflix

Een charmante baas van een boekwinkel is geobsedeerd door een opkomend schrijfster en neemt wel heel extreme stappen om haar aandacht te trekken.

Your Place or Mine

Te zien bij: Netflix

Wanneer beste vrienden en totale tegenpolen Debbie en Peter een week van huis ruilen, krijgen ze een kijkje in elkaars leven dat de deur naar liefde kan openen.

Tell Me Everything (S01)

Te zien bij: HBO Max

Er is iets mis met Jonny. Hij is vrolijk, hij is verdrietig, en alles ertussenin. Kortom, hij is een puber. Dat is altijd al moeilijk geweest. Maar het is nog moeilijker om in deze tijden een puber met depressie te zijn.

Clarkson’s Farm (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Jeremy Clarkson is een journalist, een tv persoonlijkheid, en een man die de wereld rondreist om al schreeuwend in supercars te racen. Hij is geen boer, wat jammer is, want hij heeft een boerderij van 1.000 hectare op het Engelse platteland gekocht en besloten die zelf te gaan runnen, ondanks het feit dat hij helemaal niets van landbouw weet. De serie volgt een intens, slopend en vaak hilarisch jaar uit het leven van de meest onwaarschijnlijke boer van Groot-Brittannië en zijn team, terwijl ze te kampen hebben met het slechtste boerenweer in decennia, ongehoorzame dieren, niet-reagerende gewassen en een onverwachte pandemie.

Somebody I Used to Know

Te zien bij: Amazon Prime Video

Workaholic Ally (Alison Brie) wordt op haar werk als TV producent geconfronteerd met een grote professionele tegenslag die haar doet vluchten naar haar oude woonplaats. Hier loopt ze haar eerste liefde Sean (Jay Ellis) tegen het lijf, aan wie zij nog veel oude herinneringen heeft. Hierdoor begint ze de persoon die ze is geworden in twijfel te trekken. Het wordt alleen maar verwarrender als ze ontdekt dat Sean gaat trouwen met Cassidy (Kiersey Clemons), wiens zelfvertrouwen en creatieve gedrag Ally doen denken aan wie ze vroeger was. SOMEBODY I USED TO KNOW is een onconventioneel liefdesverhaal over drie mensen die elkaar onverwacht helpen te herontdekken wie ze werkelijk zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan.

Love Island Valentine’s Reunion

Te zien bij: Videoland

Speciaal voor Valentijnsdag blikken de deelnemers van afgelopen zomer samen met presentatoren Holly Mae Brood en Viktor Verhulst terug op hun liefdesavontuur. Wie komen er wel en wie komen er niet? Zijn alle koppels nog samen en hoe kijken ze terug op hun belevenissen in 2022?

Girls to Buy

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer Emi de kans krijgt om escorte te worden in het Midden-Oosten, grijpt de jonge vrouw het met beide handen aan om uit haar kleine stadje te ontsnappen. Maar de extravagante wereld van luxe laat al snel een donkere kant zien…

Watcher

Te zien bij: Pathé Thuis

Terwijl er een seriemoordenaar actief is in de stad, krijgt Julia, die net met haar vriend naar Boekarest verhuisd is, het gevoel dat ze gestalkt wordt door een gluurder in een aangrenzend gebouw.