Philips HealthSuite-accessoires stoppen 31 maart

Philips is een grote naam in de medische wereld. De fabrikant maakt medische apparatuur voor ziekenhuizen en had daarnaast ook een productlijn voor consumenten gemaakt onder de naam HealthSuite. Het bestaat uit vier accessoires: een connected bloeddrukmeter, weegschaal, oorthermometer en gezondheidshorloge. iCulture-lezer Antoine kocht in 2017 de Philips-bloeddrukmeter, maar nu blijkt dat Philips er helemaal mee stopt. Daardoor worden de accessoires totaal onbruikbaar. Antoine: “Je zou het verwachten bij een Alibaba-achtige firma, maar niet bij Philips.”



Op de verpakking staat dat er een handige app beschikbaar is om de metingen bij te houden. De metingen worden ook gesynchroniseerd naar Apple’s Gezondheid. In de Philips-app kon je zien welke andere apparatuur van Philips gekoppeld konden worden. Zo was er een weegschaal, horloge en een oorthermometer. Deze apparaten heb ik verder niet, maar best een goed idee.

Twee weken geleden verscheen opeens de volgende boodschap in de app:

Beste app-gebruiker, helaas moeten we u mededelen dat deze app op 31 maart 2021 wordt stopgezet. Tot die tijd blijft de app gewoon werken. Na 31 maart 2021 zijn uw opgeslagen gebruikersgegevens niet meer toegankelijk en worden ze verwijderd. Als u uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen, kunt u vóór 31 maart 2021 een e-mail naar [email protected] te sturen met het account waarmee u zich hebt geregistreerd. U ontvangt uw gegevens dan in april 2021 een pdf-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd. Als u een Health Watch hebt, werkt dit apparaat niet meer zonder de app. Neem voor meer vragen of ondersteuning contact op met Philips Consumer Care(www.philips.com/contact).

Het betekent dus dat de Health Watch helemaal niet meer werkt en dat je voor de andere accessoires voortaan de waarden handmatig zult moeten invullen in HealthKit. Daarmee zijn de accessoires helemaal niet meer ‘connected’ en had je net zo goed een goedkope weegschaal of bloeddrukmeter uit China kunnen kopen.

Duidelijk geen prioriteit

Philips heeft weinig moeite gestoken in de gezondheidsaccessoires: ze waren moeilijk verkrijgbaar en kregen nauwelijks updates. De HealthSuite-app veranderde de naam na verloop van tijd naar General Health Ap‪p‬, maar bood ook daar weinig vernieuwing.

Philips HealthSuite in de zorg

Philips HealthSuite wordt ook in de gezondheidszorg gebruikt en werkt bovendien samen met Salesforce. Philips noemt HealthSuite “het fundament voor digitalisering in de zorg”. Of deze professionele diensten ook stoppen is niet helemaal duidelijk.

Overigens hebben de gezondheidsaccessoires van Philips niets te maken met de Philips Hue-lampen die door het bedrijf Signify op de markt worden gebracht.

Philips brengt daarnaast ook slimme tandenborstels onder de naam Sonicare op de markt. Die hebben nooit ondersteuning voor HealthKit gekregen. Al met al is het jammer dat Philips de gezondheidsaccessoires nooit serieus heeft opgepakt en er nu stilletjes mee stopt. Gelukkig zijn er andere merken die wel wat actiever bezig zijn: