De iPad 2 werd tien jaar geleden uitgebracht en betekende voor veel mensen de eerste kennismaking met de iPad. Deze tweede generatie was een stuk slanker dan z'n voorganger. Mede daardoor is de iPad 2 één van de grootste succesnummers uit de geschiedenis van Apple geworden. Bijna elke iPad-gebruiker heeft er ooit eentje gehad, maar gebruik jij hem anno 2021 nog?

De iPad 2 werd op 11 maart uitgebracht

Bij veel nieuwe Apple-producten is de eerste generatie nog niet helemaal perfect en dat is voor sommige mensen reden om nog even af te wachten. Bij de iPad 2 gebeurde dat ook. Een jaar eerder sloeg de aankondiging van eerste generatie iPad in als een bom. In nog geen maand waren de eerste 1 miljoen stuks verkocht en het eerste jaar gingen er al 25 miljoen stuks over de toonbank. Toch waren er nog mensen die twijfelden of ze wel een extra apparaat nodig hadden, naast hun iPhone en MacBook.

Die twijfel verdween in 2011 als sneeuw voor de zon toen in maart de iPad 2 werd aangekondigd. De iPad was de spannende nieuwe gadget geworden die iedereen moest hebben. De slankere behuizing van de iPad 2 trok daarbij veel mensen over de streep. Alles aan de iPad 2 straalde uit dat dit dé vernieuwde iPad was, waarin alle kinderziektes van het eerdere model waren opgelost. Dit was hét moment om er eentje in huis te halen en er zijn heel wat mensen die dat hebben gedaan. Met een lager gewicht, een snellere dual-core A5-processor en ingebouwde camera’s had de iPad 2 een hoop voordelen ten opzichte van z’n voorganger.



Dit artikel verscheen eerder in maart 2018 voor de zevende verjaardag van de iPad 2. Het artikel is bijgewerkt en opnieuw gepubliceerd voor de tiende verjaardag.

Heb jij ook een iPad 2 gehad en gebruik je ‘m nog steeds? Laat het weten in onze poll!

Lees je dit artikel via de app? Dan kun je de poll hier invullen!

Poll in 2018

In 2018, bij de zevende verjaardag van de iPad 2, stelden we jullie dezelfde vraag. In die poll is maar liefst ruim 4500 keer gestemd. De ruime meerderheid daarvan (58%) gaf aan een iPad 2 te hebben gehad en dat deze (anno 2018) nog steeds gebruikt werd. We zijn daarom benieuwd hoe dat nu drie jaar later is. De iPad 2 is voor bepaalde toepassingen nog prima te gebruiken, bijvoorbeeld als keuken-iPad. Of gebruik de iPad als fotolijstje!

Weet je niet welke iPad jij hebt? Check ons overzicht van iPad-modellen!

Bekijk ook Welke iPad heb ik? Zo kun je alle iPad-modellen herkennen Twijfel je welke iPad je hebt? In dit overzicht vind je alle iPad-modellen. Bij elke iPad-model lees je wat de kenmerken zijn en waaraan je je iPad kunt herkennen.

De iPad 2 is voor veel mensen in 2011 een opstapje geweest naar een leven vol Apple-producten. De tablet had dezelfde schermafmetingen, capaciteit en prijs als zijn voorganger maar was een derde dunner. Ook was er voor het eerst keuze uit twee kleuren: zwart en wit. De speaker was afgerond aan de achterkant, waardoor je een beter geluid had. Hetzelfde jaar bracht Apple voor het eerst de magnetische Smart Cover uit, die je kon oprollen om het scherm onder een hoek te bekijken.

iPad-copycats

Bij de aankondiging legde Steve Jobs uit dat andere bedrijven al druk bezig waren met het kopiëren van de eerste generatie iPad, maar dat Apple alweer een stap verder was: “Wij introduceren de iPad 2, die ver vooruit is op de concurrentie en ervoor zorgt dat zij weer terug kunnen naar de tekentafels”. Jobs grapte ook dat 2011 het jaar van de iPad-copycats zou worden, om ver vervolgens aan toe te voegen dat 2011 eigenlijk het jaar van de iPad 2 zou moeten worden. De presentatie van Jobs is om veel meer redenen bijzonder, want het was voor het eerst sinds lange tijd dat hij weer op het podium te zien was. Het zou bovendien zijn voorlaatste optreden tijdens een keynote zijn. Jobs kreeg dan ook een lange, staande ovatie.

De iPad 2 was een blijvertje en bleef tot 2014 in het assortiment bij de Apple Store, langer dan de iPad 3 en zelfs iPad 4! Het is alleen zo vreselijk jammer dat de iPad 2 op iOS 9 bleef steken, net als de iPad 3. Je kunt daardoor sinds augustus 2016 geen updates meer installeren en steeds meer apps zijn er niet meer geschikt voor. Maar toch blijkt deze tablet nog steeds te worden gebruikt, omdat je er nog prima mee kunt internetten, e-mailen en facetimen.

Bekijk ook Geschikte apps zoeken voor je oudere iPad Voor oudere apparaten zoals de originele iPad en iPad 2 zijn nog steeds apps te vinden. Wij geven enkele tips om oudere versies van apps te vinden en om te achterhalen welke recente apps nog steeds geschikt zijn voor oude iPads en oudere iOS-versies.

Belabberde camera’s

De iPad 2 werd aanvankelijk geleverd met iOS 4.3, met onder andere thuisdeling voor iTunes, verbeteringen voor AirPlay en een rotatieslot aan de zijkant. Ook bracht het een nieuwe functie waar miljoenen grootouders nog steeds dankbaar voor zijn: FaceTime! En terwijl de eerste iPad geen camera had, zaten er in de tweede generatie maar liefst twee. Aan de kwaliteit moest je niet te hoge eisen steen, want met 1,3 megapixel aan de achterkant en 0,3 megapixel aan de voorkant was je niet bepaald scherp in beeld. Maar het was in ieder geval een stap in de goede richting en Apple zal op dat moment nog niet hebben verwacht dat mensen foto’s zouden gaan schieten met hun iPads. Apple bracht in 2011 twee nieuwe iPad-apps uit: iMovie en Garageband.

Om een indruk te geven van het succes van deze slanke tweede generatie iPad: Apple verkocht in één kwartaal meer exemplaren van de iPad 2 dan er in een heel jaar van de eerste generatie iPad werden verkocht. Tussen maart en december gingen er 30 miljoen stuks over de toonbank en het aantal apps dat voor de iPad was geoptimaliseerd steeg van 65.000 naar 200.000 stuks.

Meer over de iPad 2

De afgelopen jaren hebben we vaker stilgestaan bij de iPad 2. Zo blikten we bij 5 jaar iPad 2 terug op de eerste levensjaren van het model. De iPad 2 prijkt dan ook in onze lijst van de favoriete Apple-producten van het vorige decennium. Heb je nog inspiratie nodig wat je kan doen met je oude iPad 2? Lees dan onze artikelen over dit onderwerp.