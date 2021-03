iCulture Vandaag: dit was donderdag 11 maart 2021

Het is feest vandaag, want de iPad 2 bestaat 10 jaar. Deze iPad betekende voor veel mensen het instapmodel: dit is de eerste die ze kochten en die nog jarenlang in gebruik is gebleven. Wie ‘m niet zelf gebruikte gaf de iPad 2 door aan huisgenoten. Baby’s, ouderen en iedereen er tussenin: iedereen was dol op de iPad 2. Wij ook! Totdat er nieuwere modellen uit kwamen die lichter en dunner waren. Maar de iPad 2 zijn we nooit vergeten. Wij vragen ons dan ook af: zijn er nog die-hard gebruikers die ‘m nog steeds gebruiken? Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Verbazingwekkend nieuws op de vroege ochtend: T-Mobile zou de locatiegegevens van klanten hebben gedeeld met CBS. Er zijn meteen onderzoeken gestart.

Je kunt straks ook Instagram Reels afspelen in WhatsApp – en nog wat meer.

De gesprekken tussen Apple en de automerken zouden zijn stukgelopen en Apple kijkt nu weer naar de gebruikelijke partners zoals Foxconn.

De iPad 2 bestaat 10 jaar. Het vormde dé doorbraak voor de tablet en heel veel mensen hebben ‘m gehad. Wij vragen ons af: gebruik jij ‘m nog?

Philips HealthSuite stopt en dat betekent dat mensen met een niet meer goed functionerende weegschaal en bloeddrukmeter zitten.

Tanden poetsen met HealthKit: zo leg je automatisch al je poetsbeurten vast.

We kijken naar slimme tandenborstels met app, zoals die van Oral-B en Philips Sonicare.

De beste Apple Music-apps als alternatief voor de Muziek-app voor jou op een rijtje gezet. ​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

DaVinci Resolve 17.1: De bekende videobewerker is nu geschikt voor Apple Silicon.

DaVinci Fusion 17.1: Nu met nieuwe HDR-kleurcorrectietools, verbeterd kleurbeheer en meer.

