De betaalapp Payconiq stopt ermee in Nederland. Het had hét alternatief moeten worden voor Apple Pay, maar dat is de app helaas niet gelukt.

Al bij de start van Payconiq in Nederland schreven we dat de betaaldienst het lastig zou krijgen. In tegenstelling tot Apple Pay, werkt Payconiq op basis van QR-codes. Winkels moeten de betaaldienst dus actief ondersteunen voordat jij ermee kan betalen. Dat zorgt ervoor dat het gebruiksgemak meteen een stuk minder is. Nog geen vier jaar later trekt Payconiq de stekker uit de betaaldienst in Nederland, zo is vandaag bekendgemaakt aan gebruikers.



Payconiq stopt

Payconiq werd in 2014 bedacht door ING en in de jaren erna kwam het beschikbaar als betaalmethode in België. Payconiq fuseerde zelfs met het Belgische Bancontact. In België genoot Payconiq van enige populariteit, maar in Nederland kwam het nooit echt van de grond. Hoewel in de afgelopen jaren alle Nederlandse banken mee gingen doen met Payconiq, kon je niet echt van een groot succes spreken. Als je kijkt naar het lijstje van winkels waarmee je er kon betalen, staat het in schril contrast met Apple Pay. Bekende winkels als Dekamarkt, Dirk, Bruna, La Place en Spar deden mee, maar heel veel grote namen ontbreken ook. Wat de exacte reden van het stopzetten van Payconiq in Nederland is, is niet bekendgemaakt.

Je gebruikte Payconiq door de app te koppelen aan je bankrekening. Om vervolgens in de winkel te betalen, moest je een QR-code bij de kassa scannen. Behalve betalen in de winkels, kon je met Payconiq ook een betaalverzoek maken. Maar al jarenlang hebben de apps van banken zelf al betaalverzoeken ingebouwd, waardoor de toegevoegde waarde beperkt was. En sinds juni 2019 werkt Apple Pay ook bij Nederlandse banken, waardoor de noodzaak voor een aparte dienst als Payconiq een stuk minder werd voor iPhone-gebruikers.

Gevolgen voor Payconiq-gebruikers

In een e-mail aan klanten zegt Payconiq dat de dienst per 1 januari 2022 stopt in Nederland. De app wordt vanaf dat moment ook uit de Nederlandse App Store en Google Play Store gehaald. Alle Nederlandse accounts worden op 1 januari 2022 vanzelf stopgezet, maar je kan ook zelf je account sluiten. Er komt nog een update van de Payconiq-app die het sluiten van je account makkelijker moet maken. In België blijft Payconiq vooralsnog wel te gebruiken. Daar is het ook een soort alternatief voor iDEAL.

Met Payconiq kon je ook zogenaamde ippies sparen. Dit is een soort spaarprogramma bij diverse winkels. De ippies die je via Payconiq gespaard hebt, blijven beschikbaar via het spaarprogramma zelf. Op de website van Payconiq vind je meer informatie over het stopzetten van de dienst.

Payconiq was voor gebruikers van SNS, ASN en RegioBank op dit moment de enige manier om met de iPhone in winkels te betalen. Gelukkig heeft het moederbedrijf de Volksbank al Apple Pay officieel aangekondigd, waardoor je ook bij die banken via NFC met je iPhone overal kan afrekenen. Wanneer die banken Apple Pay gaan ondersteunen, is nog niet bekend.