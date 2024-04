Betalen met de smartphone en smartwatch heeft de pinpas bijna ingehaald. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Betaalvereniging Nederland verwachten dat de pinpas dit jaar voor het eerst wordt verdrongen door mobiel betalen. Dat concluderen ze na gezamenlijk onderzoek. Ruim zeven van de tien betalingen aan de kassa waren in 2023 contactloos, zonder dat er een fysieke pinpas in het pinapparaat werd gestoken. Toch blijkt dat oude gewoontes soms maar moeilijk af te leren zijn: bij hoge bedragen steken mensen nog graag de fysieke pinpas in de gleuf, al is dat in feite niet meer nodig.

Pinpas insteken bij grote bedragen

Bij aantal betalingen aan de kassa waarbij de pinpas in het apparaat wordt gestoken is met een vijfde gedaald: van gemiddeld 10% naar 8%. Toch blijken veel mensen bij hogere bedragen nog het liefst de pinpas in het apparaat te steken, zo blijkt uit de cijfers:

Bedragen onder de €5: 4%

Bedragen van €20-€50: 9%

Bedragen boven €50: 18%

Een mogelijke verklaring is dat we tot voor kort bij hogere bedragen de pinpas altijd in het apparaat moesten steken. Inmiddels hoeft dat niet meer, maar consumenten blijven het doen. Vooral bij benzinestations steken mensen nog graag hun pas in de gleuf. Eén op de vier betalingen (26%) in benzinestations vindt op die manier plaats, terwijl het in feite een extra risico met zich meebrengt: als mensen duidelijk zichtbaar hun pincode intoetsen zou een kwaadwillende het pasje kunnen ontfutselen en vervolgens geld opnemen.

Het aandeel van contactloze betalingen aan de kassa met een smartphone of smartwatch is enorm toegenomen: van 21% in 2022 naar 29% in 2023. Die stijging is vooral ten koste gegaan van de pinpas, blijkt uit de cijfers. In de loop van 2023 is dit steeds toegenomen. In januari 2023 werd 23% van de kassabetalingen met smartphone of smartwatch afgerekend, terwijl dat in december 2023 al was gestegen naar 33%.

Helaas zegt het onderzoek niets over de verhouding tussen Apple Pay en Google Pay. Sterker nog: de twee betaalmethoden en de termen ‘iPhone’ en ‘Android’ worden niet eens genoemd. Maar ook los van dit onderzoek is te verwachten dat het aantal betalingen met smartphones en smartwatches sinds 2024 nog verder is toegenomen. ING biedt namelijk sinds maart 2024 Google Pay aan, terwijl eerder alleen Apple Pay werd ondersteund.

Wat het onderzoek ook niet vermeldt, is hoeveel betalingen met de smartphone óf smartwatch zijn gedaan. Dit komt omdat de winkeliers en de betalingsverwerkers daar geen onderscheid in kunnen maken. Bij Apple Pay is alleen Apple daarvan op de hoogte. Eén ding is echter zeker: als je een keer per ongeluk je pinpas thuis hebt laten liggen is er niets aan de hand.