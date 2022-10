Geen Touch ID meer

Apple stapte in 2017 bij de iPhone X over van Touch ID naar Face ID en dat heeft zo z’n voordelen. Maar sommige gebruikers zouden toch graag de vingerafdrukscanner terug zien komen. Nu waren er al regelmatig geruchten dat Touch ID een come-back zou maken onder het scherm, maar die lijken op niets te zijn uitgelopen. Apple heeft het wel getest, maar ziet het niet zitten voor toekomstige generaties. Dat schrijft Mark Gurman in zijn zondagse Power On-nieuwsbrief. “Touch ID komt niet terug naar flagship iPhones – tenminste niet voor de nabije toekomst”, aldus Gurman.



In Gurman’s nieuwsbrief noemt hij ook iets over slaaptracking op de HomePod, maar de introductie daarvan kan nog wel even op zich laten wachten.

Gurman schrijft verder nog dat hij een iPad Pro, Mac en Apple TV verwacht en dat sommige van deze producten in oktober zullen worden aangekondigd. Hij betwijfelt echter nog steeds of er wel een event komt. De iPhone 14-presentatie was waarschijnlijk de laatste grote keynote van 2022. Dit zou betekenen dat eventuele iPads en Macs met persberichten worden aangekondigd. Gurman gokt op de 11-inc en 12,9-inch iPad Pro, 14-inch en 16-inch MacBook Pro en een Mac mini met M2-chip. Mogelijk komt er ook nog een vernieuwde Apple TV met A14-chip en 4GB RAM, maar die kan ook doorgeschoven worden naar 2023.