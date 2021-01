Diverse Disney-klassiekers niet meer vindbaar

Behalve om Peter Pan en Dumbo gaat het ook om de Aristocats, Lady en de Vagabond, Swiss Family Robinson en the Jungle Book. Nieuwere remakes en spin-offs zijn nog wel te vinden, maar de films van vele decennia geleden niet meer. Tenminste, als je via een kinderprofiel zit te kijken. Disney heeft ervoor gekozen om bepaalde films uit het Disney-archief niet meer aan kinderen van 7 jaar en jonger te tonen om dat ze achterhaalde denkbeelden bevatten. Via de profielen voor volwassenen zijn ze nog gewoon te vinden, maar dan wel voorzien van een waarschuwing.



Stereotypes zijn overal

Overigens is Disney daarmee niet de enige, want ook als je ‘Gooische Vrouwen’ op Videoland wilt kijken krijg je een waarschuwing dat er sprake is van stereotypering. Ook hierin worden vooroordelen enorm uitvergroot, als vermaak. RTL heeft nog veel meer films en series waarin stereotypen voorkomen en geeft als uitleg:

In programma’s waarin gebruik wordt gemaakt van stereotypering, worden bepaalde kenmerken van personen moedwillig overdreven en uitvergroot. Stereotypen kunnen gebaseerd zijn op bijvoorbeeld afkomst, geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele identiteit, beroep of sociale klasse. Met name in programma’s waar humor en satire centraal staan, kan stereotypering voorkomen.



Gelukkig kun je van veel films nieuwere versies zien, die beter omgaan met gevoelige onderwerpen.

Disney-klassiekers zijn nog steeds te vinden

Sommige van die denkbeelden passen niet meer bij deze tijd, reden voor Disney om ze daarom niet aan kleine kinderen voor te schotelen. Bij volwassenen geeft Disney de volgende waarschuwing:

This program includes negative depictions and/or mistreatment of people or cultures. These stereotypes were wrong then and are wrong now. Rather than remove this content, we want to acknowledge its harmful impact, learn from it and spark conversation to create a more inclusive future together.

Je houdt dus nog steeds zelf de keuze om ernaar te kijken. Bij hedendaagse films en series probeert Disney het accent te leggen op verhalen die inspiratie bieden en laten zien hoe de hoofdpersoon een ambitie nastreeft. Mede daarom is Disney het Stories Matter-initiatief gestart, want verhalen uit films bepalen mee hoe we onszelf en anderen zien, aldus het entertainmentbedrijf.

