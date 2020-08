iCulture Vandaag: dit was dinsdag 18 augustus 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 18 augustus 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We ontdekten vandaag iets nieuws: in Nederland kun je nu American Express met Apple Pay gebruiken! En het is ook de dag dat Apple stopte met Beats 1: het radiostation heet voortaan Apple Music 1 en dat kan wel eens een teken zijn dat Apple langzamerhand de merknaam Beats wil uitfaseren, waar al eerder geruchten over waren. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

SHARE NOW car2go en DriveNow (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Siri-snelkoppelingen ingeschakeld voor de meest populaire functie in de app: de radar.

ABN AMRO Mobiel Bankieren (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Bekijk de details van een bij- of afschrijving in een nieuw scherm.

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Nu een teller voor ongelezen berichten bij het bekijken van oude berichten.