Apple biedt de mogelijkheid om (tegen betaling) de batterij van je toestel te laten vervangen. Buiten het feit dat dit fors duurder wordt, maakt Apple het je ook lastig om überhaupt in aanmerking te komen. De geboden batterijservice is vaak een wassen neus.

Een veelgehoorde reden om over te stappen naar een nieuwe iPhone, iPad, Mac of Apple Watch, is omdat de batterij van je huidige toestel niet meer optimaal presteert. Soms is het helemaal niet wenselijk om een nieuw device te kopen, bijvoorbeeld als je huidige apparaat nog aan je wensen voldoet. Maar die batterij… die kan wel een upgrade gebruiken. Daarvoor kun je een afspraak maken bij Apple, zodat zij de batterij (tegen betaling) voor je kunnen vervangen. Maar voordat je zover bent, moet je eerst aan de voorwaarden voldoen. En juist daar zit, als het aan mij ligt, het grote probleem. Apple maakt het je zo moeilijk om in aanmerking te komen voor batterijvervanging, waardoor je bijna verplicht bent om een geheel nieuw apparaat te kopen.



De afgelopen maanden hebben wij twee voorvallen gehad waarbij Apple weigerde om de batterij van een toestel te vervangen. De reden? De conditie was volgens een test van Apple nog niet dermate verslechterd dat vervanging gerechtvaardigd was. Maar wat mij betreft vertelt een test voor de batterijconditie nog niet eens de helft van het verhaal: de daadwerkelijke ervaringen van een gebruiker moeten veel zwaarder meetellen. Hoe zit dit precies?

Je komt voor een toestel in aanmerking voor batterijvervanging als deze minder dan 80% van de oorspronkelijke batterijcapaciteit over heeft. Op de iPhone en Apple Watch kun je dit zelf checken, maar voor een iPad moet je altijd contact opnemen met Apple Support of een afspraak maken bij een Apple Store. Onhandig, maar het is niet anders. Uit onze ervaring blijkt dat Apple je niet kan helpen met een batterijvervanging als de accu een conditie heeft van 80% of hoger. Ook al wil je zelf graag betalen voor het vervangen van de accu, simpelweg omdat de batterij niet meer aan jouw wensen voldoet, weigert Apple om hieraan mee te werken. Een paar voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld 1: iPad Pro uit 2016

Mijn vriendin gebruikt al een aantal jaar naar tevredenheid mijn oudere iPad Pro 9,7-inch uit 2016. Qua specs en mogelijkheden voldoet de iPad voor haar prima, dus de noodzaak om een nieuwe te kopen is er niet. Dat komt ook doordat de huidige iPad line-up zo onoverzichtelijk is. De specs en prijzen schieten alle kanten op. Overstappen naar de iPad 2021 of 2022 is, gezien de kwaliteit van die schermen, meer een downgrade dan een upgrade. En de iPad Air is tegenwoordig zo duur geworden dat het bijna niet te verantwoorden is voor een iPad die je maar een paar keer per week gebruikt. Het vervangen van de batterij voor €109,- lijkt daardoor voor haar de beste optie.

De iPad loopt al leeg als je er alleen maar naar kijkt en na een paar uur gebruik moet hij alweer aan de oplader. Maar uit Apple’s test blijkt iets anders: de batterijconditie zou nog 90% zijn. Het gevolg: het vervangen van de batterij (lees: toestelvervanging voor de prijs van batterijvervanging) is bij Apple geen optie. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom Apple weigert de batterij te vervangen, terwijl je daar als consument voor wil betalen. Alleen omdat de conditie nog 90% zou zijn, terwijl uit de praktijk blijkt dat de iPad qua accu dermate versleten is dat je er niet meer fatsoenlijk op kan werken.

Het geboden alternatief? Voor €474,- de iPad Pro uit 2016 omruilen voor hetzelfde model, maar dan ‘nieuw’. Voor dat geld kun je beter een nieuwe iPad 2022 kopen. Dit maakt meteen duidelijk hoe absurd dit alternatief is. Uiteindelijk blijf je met een iPad Pro met sterk verminderde batterij (en daardoor ook verminderde prestaties) zitten, terwijl hij verder nog aan de wensen voldoet.

Voorbeeld 2: Apple Watch Series 4

Mijn collega Daniel maakte afgelopen najaar een afspraak om de batterij van zijn Apple Watch Series 4 te laten vervangen. Hij heeft korte tijd met een Apple Watch Series 8 gelopen, maar dat model bleek zijn geld niet waard vanwege de minimale verschillen. Ook in dit geval leek dus de batterijvervanging van de Apple Watch een logische keuze. Maar ook hier geldt: dit is alleen mogelijk als de conditie onder de 80% zit. De grootste pech voor hem was dat de batterijconditie van de Apple Watch op 81% is blijven steken. Deze flink verlaagde capaciteit zorgt ervoor dat hij bijna niet meer een volle dag met de Apple Watch kan doen, bijvoorbeeld als hij enkele workouts gedaan heeft. De Apple Watch gebruiken zoals hij bedoeld is, zit er door de verminderde batterij dus niet meer in. Maar “computer says no”, dus werd hij met z’n Series 4 met sterk verminderde batterij weer naar huis gestuurd. Maanden later is de capaciteit nog steeds blijven steken op 81%. De desbetreffende Apple-medewerker vond de 80%-regel overigens ook onzin.

Dit zijn wat mij betreft twee perfecte voorbeelden waarom Apple’s systeem voor batterijvervanging zo tekort schiet. Waarom mag jij als gebruiker niet gewoon je batterij laten vervangen, terwijl je daar zelf voor betaalt? Waarom moet Apple bepalen of je wel of niet in aanmerking komt? In feite bepaalt Apple met deze regel waar jij je geld aan uitgeeft. Stel je voor dat je van Apple de nieuwe iPad Pro niet mag kopen, omdat je niet pro genoeg bent.

We hebben bij Apple geprobeerd te achterhalen waarom deze regel bestaat, maar konden daar niet achter komen. Een mogelijke reden is dat Apple gebruikers wil behoeden voor een teleurstellend resultaat als gevolg van een batterijvervanging. Als de batterij nog niet dermate versleten is maar toch vervangen wordt, kan het natuurlijk zo zijn dat je nauwelijks iets van deze verbetering merkt. Op de website van Apple wordt overigens helemaal geen melding gemaakt van de 80%-regel, waardoor je ook pas na het maken van een afspraak voor deze onaangename verrassing komt te staan.

Conclusie: huidige service is een wassen neus

Apple’s service voor batterijen voelt voor mij daarom als een wassen neus. Het wordt je vaak zo moeilijk gemaakt, waardoor je bijna genoodzaakt bent om een heel nieuw apparaat te kopen. Je zou natuurlijk kunnen kiezen voor een extern reparatiebedrijf (zeker bij oudere modellen zonder garantie), maar dat is ook niet altijd gewenst. Zeker niet bij zoiets als een batterij, waarbij je wil dat het vooral goed en veilig gedaan wordt en gewerkt wordt met officiële onderdelen. Apple zou daarom wat mij betreft iedereen de mogelijkheid moeten bieden om (tegen betaling) de accu te laten vervangen, ook als deze niet onder die 80% conditie zit.

Apple’s batterijen worden duurder

Daar komt overigens ook nog bovenop dat veel prijzen van Apple’s accu’s een flink stuk omhoog gaan. Bij iPhones worden de batterijen vanaf 1 maart 2023 ruim €20,- duurder, terwijl dit bij de iPad met €40,- stijgt. Dat is een stijging van maar liefst 36,7%. Nog even voor 1 maart je batterij laten vervangen om te profiteren van de lagere prijzen, zit er dus niet in. Tenzij je toestel een batterijconditie van onder de 80% heeft.