Volgens geruchten werkt Apple aan een MacBook Pro met touchscreen. Hier zijn 5 redenen waarom we graag zo'n MacBook met touchscreen willen zien. Want als je er beter over nadenkt, is het eigenlijk best handig!

Jarenlang durfden we er niet over te dromen: een Mac met touchscreen. Steve Jobs vond het immers een slecht idee. Toch zijn er nu geruchten dat Apple aan een MacBook Pro met touchscreen werkt. En dat kan best handig zijn. Hier zijn 5 redenen waarom we graag zo’n MacBook met touchscreen willen zien.

Steve Jobs was tegenstander van touchscreen Mac

Tijdens de aankondiging van de allereerste iPad in 2010 vertelde Steve Jobs dat Apple in het verleden heel wat gebruikerstests heeft gedaan met touchscreens in de Mac. De conclusie? “Het werkt niet”, aldus Jobs tijdens de presentatie. Het werkt voor korte duur prima, maar uiteindelijk merk je dat je arm door het verticale scherm moe wordt en na langdurig gebruik er bij wijze van spreken af wil vallen. Later sprak ook Jony Ive zich uit tegen een touchscreen op een Mac.

Maar tijden zijn veranderd en Apple’s principes van jaren geleden hoeven we niet meer zo letterlijk te nemen nu Tim Cook aan het roer staat. Als het businesskansen voor Apple oplevert, moet het gewoon mogelijk zijn. Toch heeft het ook voor jou als gebruiker diverse voordelen als Apple een MacBook met touchscreen uitbrengt.

#1 Universele apps worden bruikbaarder

Apple zet steeds meer apps over van iPadOS naar macOS en hoopt dat ontwikkelaars hetzelfde gaan doen. Soms zijn het bijna 1-op-1 kopieën van de iPad-app, waarbij je duidelijk ziet dat ze in eerste instantie voor touchscreens zijn bedoeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Weer- en Klok-app die sinds macOS 13 naar de Mac zijn gekomen. Het idee is dat je je muis of trackpad gebruikt om op de verschillende knoppen van de interface te klikken. Maar dat gaat veel gemakkelijker als je het gewoon met je vinger kunt aanraken, zoals je al op de iPad gewend was. De interface is er immers op afgestemd.

#2 De iPad als laptopvervanger voldoet niet altijd

Graag zouden we op vakantie gaan met alleen een iPad. In combinatie met een toetsenbordhoes is de iPad immers de ideale laptopvervanger? Maar die belofte is wat ons betreft nog niet uitgekomen en dat komt vooral door beperkingen van iPadOS. Voor sommige taken is het domweg handiger om ze op de Mac uit te voeren.

Daar komt bij dat een 12,9-inch iPad Pro met toetsenbordhoes zwaarder is dan een MacBook om mee te nemen. Dus als we één van twee zouden moeten kiezen… dan gaat de MacBook mee op vakantie. Daar kun je immers ook films op kijken. Het enige wat we zouden missen is handgeschreven notities maken en schetsen, maar dat is met een touchscreen MacBook (liefst met wegklapbaar of afneembaar toetsenbord) opgelost. Dit zou het ultieme apparaat kunnen worden voor mensen die met keuzestress zitten en het liefst allebei willen meenemen.

#3 Het is het logische vervolg op de Touch Bar

Apple is gestopt met de Touch Bar op de MacBooks. Waarom is niet bekend, maar ondertussen zijn er wel geruchten die een stap verder gaan dan een simpele Touch Bar: het hele toetsenbord kan digitaal worden. Daarmee kun je je MacBook met elke gewenste toetsenbordindeling gebruiken. Het is een eerste stap in de richting van een MacBook die aan beide kanten beschikt over een touchscreen.

#4 Het is gebruiksvriendelijker

Is het jou wel eens overkomen dat je per ongeluk op het scherm tikte en je pas daarna realiseerde dat het op de Mac niet werkt? We zijn zo gewend aan onze iPhone, dat we bij het zien van een schuifknop al meteen de vinger uitstrekken. Het vastpakken van een muis en het bewegen van het pijltje naar de gewenste plek is nét iets omslachtiger. Voor mensen die zo efficiënt mogelijk willen werken, zou het fijn zijn als Apple beide mogelijkheden ondersteunt. En bovendien: als mensen het willen hebben, waarom zou Apple het dan niet gewoon maken?

#5 De Mac wordt geschikter voor creatief gebruik

Heel wat designers gebruiken een iPad om direct op het scherm te tekenen. Voor de Mac kun je een Wacom-tekentablet aanschaffen, maar dat is niet hetzelfde: je tekent op een tablet en ziet het resultaat op een heel andere plek verschijnen, namelijk op het scherm. Door een MacBook met touchscreen uit te brengen maakt Apple het makkelijker om het scherm als tekenvel te gebruiken. En omdat je zowel macOS- als iPadOS-software kunt gebruiken, heb je veel meer keuze. Daarmee zijn we weer terug bij punt 1: met een combinatie van toetsenbord en touchscreen maakt het niet meer uit voor welk platform een app gemaakt is.

Geen touchscreen Mac? Dan hebben we wel een suggestie hoe Apple ons toch blij kan maken: door te zorgen dat je (optioneel) macOS kunt draaien op een iPad Pro . Beide apparaten zijn immers even krachtig geworden dankzij Apple Silicon . Het zou helemaal mooi zijn als je ook nog kunt wisselen tussen macOS of iPadOS door even te rebooten.

Zie jij het zitten, zo’n MacBook met touchscreen? Apple zou er daadwerkelijk mee bezig zijn, maar uit de reacties onder ons eerdere artikel krijgen we toch de indruk dat niet iedereen er voorstander van is.