In Nederland is het contactloos betalen via diensten als Apple Pay en Google Pay inmiddels populairder dan het steken van de pinpas in de betaalterminal.

Sinds 2019 kunnen we in Nederland gebruikmaken van Apple Pay. Eerst nog bij ING, maar al snel volgden andere banken als ABN AMRO, Rabobank en kleinere partijen als bunq met de officiële ondersteuning in Nederland. Ook Google Pay is inmiddels in Nederland beschikbaar bij een aantal banken en betalen met een wearable via bijvoorbeeld Fitbit Pay en Garmin Pay is ook mogelijk. Betaalvereniging Nederland laat nu weten hoeveel procent van de betalingen op deze manier gedaan worden. Voor het eerst is contactloos betalen met smartphone of wearable populairder dan het insteken van de betaalpas.



Apple Pay en Google Pay populairder dan betaalpas insteken

In een grafiek laat Betaalvereniging Nederland zien hoe het verloop is van de manieren van betalen sinds de introductie van Apple Pay in Nederland. De eerste metingen zijn van januari 2019. Ondanks dat sommige banken al contactloos betalen via Android aanboden, werd dit maar nauwelijks gebruikt. Sinds de start van Apple Pay in juni 2019 wint het pasloos betalen aan populariteit.

Sinds juni 2021 is betalen via je smartphone of smartwatch populairder dan betalen met het insteken van je pinpas. 15% van alle betalingen wordt nu gedaan met mobiel of smartwatch of wearable, terwijl 14% van de betalingen nog met het insteken van de pinpas gebeurd. Contactloos betalen mét de pinpas is nog het populairst, met 71% van alle betalingen. Kijk je alleen naar contactloos betalen, dan is één op de vijf betalingen pasloos.

De daling van het percentage betalingen waarbij de pinpas in de terminal gestoken wordt, komt ook doordat het niet meer nodig is om je pinpas in te steken als je bij elkaar opgeteld meer dan €100 met je betaalpas contactloos afgerekend hebt. Het is dan nog wel nodig om de pincode in te voeren, maar dat kan ook contactloos. Bij het gebruik van Apple Pay en andere diensten hoef je nooit de pincode in te voeren. De verificatie gebeurt al met vingerafdruk, gezichtsherkenning of toegangscode.

Uit een eerder onderzoek bleek dat in 2020 21% van de betalingen contant was en 79% gepind werd. Overigens is het aantal pinbetalingen sinds mei van dit jaar weer hoger dan voor corona. Meer cijfers vind je bij Betaalvereniging Nederland.

Hoe zit dat bij jou?

Een jaar geleden vroegen we jullie of je nog betaalt met je fysieke pinpas of dat je uitsluitend alleen maar Apple Pay gebruikt. Nu er ook meer banken zijn en je bijna overal contactloos kan betalen, zijn we benieuwd hoe dat nu zit.