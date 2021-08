Apple gaat nog altijd stug door met het testen van iOS 15 en voegt daarbij nieuwe functies of verbeteringen toe. We laten je hier zien wat er nieuw is in IOS 15 Beta 5.

Met nog ongeveer een maand tot de release van iOS 15 merk je dat de veranderingen in de nieuwste beta’s steeds kleiner worden. Apple gaat zo langzamerhand de puntjes op de i zetten en dat zien we ook in iOS 15 beta 5 en iPadOS 15 beta 5. Toch zijn er wel wat noemenswaardige toevoegingen gedaan en verbeteringen doorgevoerd, zowel voor de iPhone als de iPad.

#1 Ondersteuning voor WebM audio codec

Apple voegt in iOS 15 ondersteuning toe voor de WebM audio codec in Safari . Deze audio codec is ontwikkeld door Google en is onderdeel van de experimentele functies in Safari. 9to5Mac ontdekte dat de functie standaard ingeschakeld wordt. WebM audio codec wordt gebruikt voor audiobestanden op websites. Apple voegde in iOS 14 al ondersteuning voor WebP-afbeeldingen toe. Op de Mac is er ook ondersteuning voor WebM video, maar dat is in iOS nog niet toegevoegd.

#2 AirPods gekoppeld aan Apple ID

Vanaf iOS 15 worden de AirPods Pro en AirPods Max gekoppeld aan je Apple ID. Hierdoor wordt Zoek mijn AirPods flink verbeterd, zoals eerder al aangekondigd. 9to5Mac ontdekte dat de AirPods daardoor ongeveer hetzelfde werken als de AirTag: zodra de AirPods in verbinding komen met iemand anders, wordt de locatie doorgestuurd naar de eigenaar via het Zoek mijn-netwerk. Het wordt daardoor een stuk makkelijker om verloren AirPods op te zoeken. Lees ook ons overzicht van de AirPods-verbeteringen in iOS 15.

Bekijk ook Deze zes functies komen naar de AirPods in iOS 15 AirPods krijgen in iOS 15 zes nieuwe functies: met Conversation boost kun je mensen beter verstaan en je kunt ook allerlei notificaties laten voorlezen. Daarnaast is het zoeken van AirPods verbeterd.

#3 Nieuw icoontje voor Weer-app

De Weer-app in iOS 15 is helemaal vernieuwd en daar hoort nu ook een nieuw icoontje bij. Apple had het icoontje ten opzichte van iOS 14 al gespiegeld, maar er zit nu ook meer diepte in de wolken en de zon. Hieronder zie je het verschil tussen het icoontje in iOS 15 beta 4 vs beta 5.

Daarnaast is de Weer-app zelf ook nog verder getweakt. De animaties, waar er in iOS 15 tal van nieuwe toegevoegd zijn, zijn verbeterd. Ze zien er weer net wat mooier en strakker uit.

#4 Nieuwe splash-screens voor standaardapps

Apple heeft diverse standaardapps zogenaamde splash-screens gegeven, oftewel introductieschermen. Deze schermen verschijnen alleen bij de eerste keer openen en vatten kort samen wat er nieuw is in de app. Er zijn introductieschermen voor onder andere Foto’s, Kaarten, Woning, TV en de Vertaal-app.

#5 Grote iPad-icoontjes op het beginscherm

Op de iPad heb je nu de keuze tussen standaard en grotere appicoontjes. In iPadOS 14 geeft Apple je al de keuze tussen meer appicoontjes of grotere icoontjes. In iPadOS 15 heeft Apple deze optie, tot ongenoegen van iPad-gebruikers, verwijderd. Maar in beta 5 is in ieder geval de optie toegevoegd om te kiezen voor grotere icoontjes. Maar er is in de hoeveelheid van het aantal apps niks veranderd, of je nou grote of kleinere icoontjes hebt.

#6 Safari-tweaks op iPhone en iPad

Apple voert ook weer wat wijzigingen door in Safari op zowel de iPhone als iPad. Op de iPhone is de herlaadknop verdwenen als de zwevende balk onderaan geminimaliseerd is. In de vorige beta was de herlaadknop altijd aanwezig, maar in beta 5 is dit aangepast. Dit voorkomt dat je per ongeluk op de herlaadknop drukt als je de balk tevoorschijn wil halen. Verder is op de iPad de adresbalk duidelijker omlijnd en is het actieve tabblad makkelijker te herkennen. Tot slot vind je in de instellingen nog een optie om de kleuren in de bovenste en onderste balk in of uit te schakelen (via Instellingen > Safari > Toegankelijkheid > Show Color in Top and Bottom Bars).

#7 TestFlight-apps makkelijker herkennen in App Store

Als je veel apps test via TestFlight, is dit een handige toevoeging. In de App Store kun je nu namelijk op de apppagina zien of je al een TestFlight-versie van die desbetreffende app geinstalleerd hebt. Je ziet dan meteen welke versie via TestFlight je al hebt en via een knop wissel je meteen naar de TestFlight-app.

#8 Lossless op HomePod

In deze beta heeft Apple weer ondersteuning toegevoegd voor het afspelen van lossless Apple Music op de HomePod. Apple had eerder al beloofd dat deze functie toegevoegd zou worden in een toekomstige update. Naast iOS 15 heb je hier ook nog de beta van de HomePod-software voor nodig. De instelling pas je aan in de Woning-app op de iPhone of iPad.

Bekijk ook Muziek in hoge kwaliteit en lossless streamen met de Muziek-app voor iPhone Met de Muziek-app kun je muziek streamen in hoge kwaliteit als je Apple Music-abonnee bent. Zo klinkt je muziek een stuk beter als je onderweg bent. Sinds kort kun je zelfs Apple Music in lossless audio streamen. In deze tip lees je hoe je dit instelt voor de Muziek-app op iPhone en iPad.

Meer veranderingen in iOS 15 beta 5 en iPadOS 15 beta 5

Apple heeft tot slot nog een aantal andere kleine aanpassingen gedaan in de nieuwste beta’s van iOS 15 en iPadOS 15:

Er verschijnt knop bij het volledig uitschakelen van de iPhone, waarbij je extra uitleg krijgt over de functie waardoor de iPhone zelfs bij uitschakelen nog te zoeken is via het Zoek mijn-netwerk. In het Berichtencentrum zijn wat kleine aanpassingen gedaan aan het design aan de meldingen die verschijnen terwijl een focus ingesteld was. Er is nu een passend icoontje die hoort bij de ingestelde focus. Er is een uitleg voor de slimme lijsten in Herinneringen. Daarin legt Apple uit wat je er aan hebt en geeft ook enkele voorbeelden van handige toepassingen. Voor de satellietkaarten in de Kaarten-app heeft Apple een nieuw icoontje rechtsboven. Dit is nu een kleine wereldbol. Je kan Live Text volledig uitschakelen via Instellingen > Algemeen > Taal en regio. Er is een schakelaar toegevoegd waarmee je het volgende geplande overzicht kan uitschakelen in het Berichtencentrum. Je vindt dit bij Instellingen > Berichtgeving > Gepland overzicht.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.