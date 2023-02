Het gerucht komt van het Koreaanse The Elec, dat wel vaker geruchten uit de toeleveringsketen verspreidt. Apple zou in gesprek zijn met Samsung en LG Display over de inkoopprijs van de OLED-panelen, bedoeld voor iPads. Daar komen nieuwe productieprocessen aan te pas, die ervoor zorgen dat de helderheid van het OLED-scherm verdubbelt en de levensduur zelfs wordt verviervoudigd. Dat zijn gunstige ontwikkelingen voor eindgebruikers, maar er hangt ook een duurder prijskaartje aan.



Dure iPad Pro’s in 2024

Het zou gaan om de iPad Pro’s met OLED-scherm die in 2024 op de markt komen, in de formaten 11,1-inch en 13-inch. Apple’s argument om voor de nieuwe productieprocessen te kiezen, is dat de tablets langer achtereen kunnen worden gebruikt. Volgens The Elec is de inkoopprijs van een bestaand 10-inch OLED-scherm rond de $100 tot $150, terwijl de nieuwe schermen rond de $270 tot $350 moeten kosten.

Een deel van die kosten (of alles) zal Apple ongetwijfeld doorberekenen aan de consument, waardoor de winkelprijs van deze modellen hoger zal liggen. Bij de huidige iPad Pro’s ging de prijs al flink omhoog. Dit zijn de prijzen van het huidige 11-inch model uit najaar 2022 (dat overigens nog niet voorzien is van een OLED-scherm):

Model iPad Pro 2022 iPad Pro 2021 Prijsverhoging 128GB Wifi €1.069,- €899,- €170,- 256GB Wifi €1.199,- €1.009,- €190,- 512GB Wifi €1.449,- €1.229,- €220,- 1TB Wifi €1.949,- €1.669,- €280,- 2TB Wifi €2.449,- €2.109,- €340,-

Eerste OLED iPads vanaf 2024

Apple gebruikt nu IPS LCD met conventionele achtergrondverlichting in de meeste iPads. Sindsdien is bij de 12,9-inch iPad Pro de overstap gemaakt naar IPS LCD met miniLED, dat nu ook in de MacBook Pro wordt gebruikt. De volgende stap is OLED, dat in alle Apple Watch-modellen en in de meeste iPhones aanwezig is. De verwachting is dat vanaf 2024 de eerste iPads met OLED van de band af rollen.

LG Display zou zowel het 11,1-inch en het 13-inch OLED-scherm voor Apple gaan produceren. Samsung doet alleen het 11,1-inch formaat, maar kan later wel worden ingeschakeld voor het grotere formaat. Ondertussen is Samsung bezig om de kosten van de OLED-schermen te verlagen. De huidige OLED-schermen worden nog gemaakt op een zesde generatie productielijn en die zal ook in 2024 nog in gebruik zijn. Daarna wil Samsung overstappen op een achtste generatie productielijn, die goedkoper kan produceren.