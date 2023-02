De beste mobiele netwerken vind je in Nederland

Het onderzoeksbureau Umlaut doet maar één ding: voortdurend testen van mobiele netwerken. Ze gaan daarvoor op pad met diverse vervoermiddelen, waarbij ze met speciale apparatuur de prestaties van spraak- en datanetwerken meten. Met speciale testauto’s, voorzien van de nieuwste smartphones, meten ze hoe snel de 4G- en 5G-netwerken zijn, ook in de wat kleinere dorpen en op het platteland. In de binnensteden gaan medewerkers te voet op pad om de kwaliteit van de netwerken te testen. Ook het publiek speelt daarbij een rol: in duizenden Android-apps wordt stilletjes op de achtergrond gemeten hoe snel de verbinding is. Dit gebeurt 24/7 en 365 dagen per jaar, met toestemming van de gebruiker. Dagelijks worden er rapportages naar de servers gestuurd, zodat ook data tijdens normaal gebruik kan worden meegenomen.



De resultaten voor Nederland zijn opmerkelijk: nog nooit eerder heeft een telecomaanbieder een score van 980 punten (van de maximale 1000) behaald. Het is een mooie opsteker voor KPN , maar ook bij T-Mobile (969 punten) en Vodafone (963 punten) kan de vlag uit. De scores liggen dicht bij elkaar en alle drie operators krijgen dan ook de beoordeling “uitmuntend”. KPN scoorde hoog op betrouwbaarheid en haalde een hoge score op het 5G-netwerk. T-Mobile scoorde goed op spraak en heeft een goede 5G-dekking in grote steden en op het wegennetwerk. Vodafone maakte grote sprongen vooruit en kreeg 25 punten meer in vergelijking met vorig jaar. Vodafone scoorde vooral goed bij de data die via crowdsourcing (met de eerder genoemde Android -apps) was verzameld.

Bij de vaste netwerken scoren de Nederlandse netwerken iets minder punten. Ook hier is KPN de winnnaar met 944 van de duizend punten. VodafoneZiggo staat op de tweede plaats met 936 punten en T-Mobile op de derde met 927 punten. Bij deze tests is gelet op de up- en downloadsnelheden en de vertraging in de verbinding (latency). Ook deze scores zijn erg goed, in vergelijking met providers wereldwijd.

Het is grappig dat juist een Duits instituut deze onderzoeken doet, aangezien de mobiele netwerken in dat land erom bekend staan niet zo best zijn. Toch scoort de grootste provider van Duitsland (Telekom) met 952 punten een heel behoorlijke score en ook Vodafone (915) en Telefonica (894) doen het goed. Het is een heel verschil met het Verenigd Koninkrijk, waar de scores veel lager liggen. Testwinnaar EE scoort maar 878 punten, terwijl Vodafone UK met 775 punten en O2 met 676 punten niet echt aan te raden zijn.

Al met al concluderen de onderzoekers dat de verschillen bij de Nederlands netwerken zo klein zijn dat gebruikers ze nauwelijks zullen opmerken. Het heeft dus geen zin om overhaast van provider te wisselen, tenzij je huidige provider op jouw locatie toevallig weinig masten heeft staan. Maar ben je vaak in Nederland onderweg, dan zit je bij elke provider goed.

Je kan de metingen voor Nederland hier raadpegen in een rapport.

