iCulture Vandaag: dit was dinsdag 19 mei 2020

Vandaag kijken we naar aflevering 2 van Hoe Apple is jouw thuiswerkplek? We zijn nog steeds benieuwd naar hoe jij thuis werkt, dus laat je horen! En nu vakantie met het vliegtuig naar het buitenland op de tocht staat, zetten we alvast enkele CarPlay-radio’s voor je op een rijtje. Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



De Google-app krijgt een dark mode, maar het kan nog wel even duren voordat dit voor jou zichtbaar is.

Met deze CarPlay radio’s kun je ook in je huidige auto CarPlay gebruiken, zelfs als deze er niet standaard in zit.

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Cardhop (€5,49, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Cursor support voor deze contactenapp.

Adobe Photoshop (gratis, iPad + IAP , iOS 13.1+) - Curves in Photoshop op de iPad.