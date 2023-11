Nadat Apple de nieuwe MacBook Pro-modellen had aangekondigd, klonk er uit verschillende richtingen kritiek. Het centrale geheugen van 8GB in het standaardmodel zou te weinig zijn voor een laptop met 'pro'-label. Apple beargumenteert echter dat 8GB genoeg is en dat de vergelijking met andere laptops en pc's niet op gaat.

In een interview met een Chinese content creator beargumenteert Apple’s Bob Borchers dat de hoeveelheid RAM in MacBooks niet te vergelijken is ‘met andere systemen’. Dat komt volgens Borchers, vicepresident productmarketing bij Apple, door het efficiënt gebruik van het geheugen, het toepassen van geheugencompressie en door de speciale geheugenarchitectuur van Apple

Unified memory architecture

Sinds Apple in 2020 is overgestapt van Intel naar Apple Silicon wordt het geheugen via de unified memory architecture (UMA) door de processor aangesproken. Omdat het RAM in de processor verwerkt is, is het geheugen sneller toegankelijk dan in systemen waarbij het RAM in een apart slot zit. Door deze aanpassing beweert Apple dat Macs en MacBooks minder RAM nodig hebben dan andere computers.

Borchers stelt dat 8GB op een MacBook Pro met M3-chip gelijk staat aan 16GB intern geheugen op andere systemen. Hij vindt dan ook dat mensen verder moeten kijken dan de specificaties en stelt dat wie aan de slag gaat met het systeem de ‘ongelofelijke prestaties’ zal opmerken.

“Als je naar de onbewerkte gegevens en mogelijkheden van deze systemen kijkt, is het werkelijk fenomenaal”, zegt Borchers. Voor veeleisende professionals die met zware toepassingen werken, zoals het videobewerkers, softwareontwikkelaars en grafisch (3D)-ontwerpers, zal 8GB RAM (wat volgens Apple equivalent staat aan 16GB RAM op niet-Apple-systemen) nog altijd te weinig zijn. Voor veeleisende gebruikers biedt Apple dan ook Macs en MacBooks aan met maximaal 128GB RAM.

Meer over de MacBook Pro 2023 lees je in onze round-up. Het instapmodel van de 14-inch MacBook Pro is nu voorzien van een M3-chip met 8GB centraal geheugen. Die is overigens wel te upgraden naar 16GB of 24GB, als je bereid bent daarvoor te betalen. Het kost je respectievelijk €230 en €460 extra.