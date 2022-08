Fitbit gaat stoppen met de desktopsoftware voor Mac en Windows-pc's voor het synchroniseren van je data en het overzetten van muziek. De maatregel gaat in oktober in.

Fitbit stopt met Mac-software

Daarmee worden Fitbit-wearables weer een stukje minder aantrekkelijk voor Apple-gebruikers. Fitbit biedt ook geen koppeling met Apple’s HealthKit aan, waardoor je alleen via een omweg je Fitbit-workoutdata kunt synchroniseren met je iPhone. Door de synchronisatie met de Mac weg te halen wordt het lastiger om je data om te zetten. De Fitbit Connect-app gaat stoppen op 13 oktober 2022.



On October 13, 2022 we’re removing the option to sync your Fitbit device with the Fitbit Connect app on your computer. Download and use the Fitbit app on your phone to sync your device.

Google schrijft in een supportartikel:

Je kunt voortaan alleen je workoutdata synchroniseren als je de Fitbit-app hebt geïnstalleerd op je smartphone of tablet. Andere opties zijn er niet. Het is onduidelijk waarom Fitbit (of moederbedrijf Google) de beslissing heeft genomen. Een van de opties is dat het wordt samengevoegd met de softwareplatforms van Google. Op termijn zou Wear OS ondersteuning kunnen bieden voor het offline opslaan van Spotify en YouTube Music.

Fitbit Connect is gratis software voor de Mac en PC, om data van je fitnesstracker of smartwatch te synchroniseren met de desktop. Je kunt er ook muziek mee overzetten. Dit werkt via een dongle of draadloos via Bluetooth.

Wat betekent het voor jou?

Ben je momenteel Fitbit-gebruiker, dan zal het synchroniseren van workoutdata via de desktop niet je belangrijkste zorg zijn. Smartphones zijn tegenwoordig zo wijd verspreid dat iedereen wel de Fitbit-app op de iPhone of op een Android-toestel kan gebruiken. Het overzetten van muziek wordt wel een stuk lastiger.

Zodra de dienst stopt kun je alleen nog muziek overzetten via de apps van Deezer en Pandora, mocht je daar een abonnement hebben. Pandora is echter alleen actief in de VS en Deezer is een stuk minder populair dan Spotify en Apple Music.

Je zou kunnen proberen om de Fitbit Connect-software ook na 13 oktober te blijven gebruiken, in de hoop dat de servers nog even in de lucht blijven.

Nieuwe Fitbits op komst

Fitbit verkoopt momenteel de Sense, Versa 3, Charge 5 en Inspire 2 als belangrijkste producten. Over een paar weken worden de opvolgers Versa 4, Sense 2 en Inspire 3 verwacht. Rond die tijd is er ook een vernieuwde Apple Watch SE 2022, wat misschien een betere optie is.

