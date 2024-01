HBO Max

HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.

On The Roam

Een documentaire waarin Aquaman-ster Jason Momoa door de VS reist om “kunst, avontuur en vriendschap na te jagen door de lens van vakmanschap”. Wat we daarvan kunnen verwachten? Je kunt het beste even de trailer kijken om een indruk te krijgen. In elke aflevering ontdek je iets nieuws of intrigerends, terwijl Momoa op zoek is naar inspiratie. Zo zien we hoe met passie motorfietsen en muziekinstrumenten worden gebouwd. De eerste twee afleveringen zijn nu te bekijken, daarna volgen wekelijks nieuwe shows tot en met 8 februari.

Sort Of season 3

Het derde en laatste deel van Sort Of, waarin we het niet-binaire Pakistaans-Canadese personage Sabi Mehboob (Bilal Baig) volgen. Seizoen 3 begint met de nasleep van de recente dood van een familielid, waardoor Sabi grote vragen moet beantwoorden over identiteit en levenskeuzes. Een van de trailers suggereert ook dat Sabi op een rommelige maar hoopvolle manier een ‘wedergeboorte’ zal ondergaan. De eerste twee seizoenen haalden een erg hoge score op Rotten Tomatoes, dus onze verwachtingen zijn hoog gespannen. De eerste twee afleveringen zijn nu te zien en er komen wekelijks nieuwe afleveringen bij tot 8 februari.