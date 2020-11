We hebben weer een aantal mooie wallpapers van Apple's november 2020-event voor je klaar staan. Er zijn maar liefst drie soorten, dus er is voor ieder wat wils. Ook hebben we weer een nieuwe countdown die je als widget kan instellen op het beginscherm.

Wallpapers november Mac-event

Het is een leuke traditie die we graag in stand houden: nieuwe wallpapers voor je iPhone geïnspireerd op de uitnodiging van het eerstvolgende Apple-event. Nu de datum van Apple’s november-event bekend is, kunnen de nieuwe achtergronden dus niet achterblijven. Ook deze keer zijn de nieuwe wallpapers voor het Mac-event gemaakt door wallpaperexpert @AR72014.



De uitnodiging van Apple’s event laat weinig aan de verbeelding over, helemaal als je de AR-versie bekijkt. Het Apple-logo klapt open als een MacBook-display, waarna een straal van gekleurd licht tevoorschijn komt. De drie verschillende wallpapers van het november-event zijn daarop geïnspireerd. Er is een standaard versie met gradiënt van de verschillende kleuren, eentje die overgenomen is van de daadwerkelijke uitnodiging en een alternatieve versie met een wat subtieler kleureffect.

Klik op de links hieronder en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je ze eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip.

Apple november 2020 event wallpapers voor iPhone

→ Download voor iPhone 12-familie (met logo)

→ Download voor iPhone 12-familie (alternatief)

→ Download voor iPhone 12-familie (gradient)

→ Download voor iPhone 11, XS en X (met logo)

→ Download voor iPhone 11, XS en X (alternatief)

→ Download voor iPhone 11, XS en X (gradient)

→ Download voor overige modellen (met logo)

→ Download voor overige modellen (alternatief)

→ Download voor overige modellen (gradient)

Credits voor wallpapers: @AR72014

Countdown widget voor Mac-event

iCulture-huisdesigner @basvanderploeg heeft, net als voor het afgelopen iPhone-event een countdown gemaakt die je als widget kan toevoegen op je beginscherm. Je maakt daarbij gebruik van de app Glimpse 2, waarmee je zelfgemaakte widgets vanaf een link op je beginscherm kan zetten. Wil je deze widget ook, dan volg dan deze stappen:

Download de app Glimpse 2 via deze link. De app is gratis. Ga op je iPhone in de browser naar deze link. Dit is de website waar de widget opgeslagen is. Kopieer de volledige link vanuit je browser of hieronder: https://basvanderploeg.nl/widgets/appleevent-nov/?dev=true&animate=true Open de Glimpse-app en tik op het plusje. Voer een naam voor de widget in en plak de gekopieerde link bij Page URL. Tik op Next. Tik nu op de knop Turn off preview. Vervolgens tik je onderaan op de knop Toggle widget frame. Versleep het kader zo zodat de widget mooi in het bovenste kader past. Tik op Add.

Voeg nu de widget van Glimpse 2 toe. Hou een lege plek op het beginscherm ingedrukt en tik op het plusje bovenaan je scherm. Zoek Glimpse op en tik op Voeg widget toe bij de eerste brede widget die je ziet. De widget staat nu op je beginscherm. Hou eventueel de widget weer ingedrukt en kies voor Wijzig widget. Schakel de Bottom Bar uit.

Als het goed is staat de widget nu correct op je beginscherm. Linksboven zie je precies over hoeveel dagen het event van start gaat.

Kun je niet wachten totdat het event gaat beginnen? Lees dan onze vooruitblik met verwachtingen op het november Mac-event.