Viaplay blijft actief als streamingdienst in Nederland. Onlangs werd duidelijk dat Viaplay in de problemen zat. Er gaan dan ook banen verdwijnen, maar de streamingdienst trekt zich niet terug uit Nederland.

Uit een recent onderzoek bleek dat veel mensen verwachten dat Viaplay over 5 jaar niet meer bestaat, maar vandaag komt Viaplay zelf met het verlossende antwoord. De streamingdienst, die in Nederland vooral populair is vanwege de Formule 1-rechten en andere sport, blijft in Nederland actief. Maar de focus wordt wel verlegd naar sport, terwijl Viaplay in andere landen wel gaat verdwijnen.



Viaplay blijft in Nederland, meer focus op sport

Viaplay gaat drastisch reorganiseren en gaat meer dan 25% van het personeel ontslaan. Ook vertrekt het in ieder geval uit drie landen: Estland, Letland en Litouwen. Viaplay wil zich blijven richten op de Scandinavische landen en Nederland. De streamingdienst is ook nog actief in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Canada, maar de toekomst daarvan is onzeker. De Nederlandse tak zou binnenkort winstgevend moeten worden en om dat te realiseren wordt de focus verlegd. In internationale markten wordt de bundel zonder sport in ieder geval stopgezet.

Er wordt niet meer geïnvesteerd in lokale content. Eerder bleek al dat vier Nederlandse producties die besteld waren, zijn geannuleerd. Viaplay lijkt daardoor vooral een streamingdienst voor sport te worden. Momenteel heeft Viaplay de rechten voor onder andere de Formule 1, Premier League, Bundesliga en PDC Darts. De rechten van de Formule 1 liggen nog tot en met volgend jaar bij Viaplay. Binnenkort worden door partijen biedingen uitgebracht voor de Formule 1-rechten vanaf 2025. Aangezien Viaplay meer en meer gaat inzetten op sport, lijkt het logisch dat ze er alles aan gaan doen om de rechten te behouden.

Ondanks dat Viaplay in Nederland actief blijft, is het nog niet zeker dat de streamingdienst nog jaren kan blijven bestaan. Er wordt dan ook nog gekeken naar allerlei manieren om het voortbestaan te garanderen. Bepaalde onderdelen kunnen verkocht worden en zelfs de verkoop van het hele bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Er is namelijk flink wat geld nodig om sportrechten zoals Formule 1 te behouden. Door de populariteit van de sport in Nederland, zal de biedingsprijs door het groeiend aantal geïnteresseerden alleen maar hoger worden. En zonder Formule 1 wordt Viaplay voor abonnees ineens een stuk minder interessant. Maar dat geld om een goede bieding te plaatsen, moet er wel zijn.

Het aantal abonnees van Viaplay internationaal is het afgelopen kwartaal afgenomen. Ook in Nederland zelf is het aantal abonnees gedaald, al is niet duidelijk hoeveel betalende leden Viaplay in Nederland nu heeft. Buiten Scandinavië (waaronder dus Nederland en andere internationale markten) zijn er 2,6 miljoen leden en dat waren er eerder nog 2,9 miljoen.