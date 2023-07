macOS Ventura 13.5 beschikbaar

De afgelopen maanden is Apple bezig geweest met het testen van macOS Ventura 13.5. Dit is mogelijk één van de laatste middelgrote updates voor macOS Ventura, voordat later dit jaar macOS Sonoma verschijnt. Maar dat wil niet zeggen dat Apple nog wat nieuws in deze update toevoegt: er wordt vooral gefocust op bugfixes en dan met name een fix voor een heel oud Apple-apparaat.



Apple lost in macOS Ventura 13.5 namelijk een probleem op met het synchroniseren van de iPod shuffle. Er waren op de Mac nog synchronisatieproblemen met de derde en vierde generatie iPod shuffle, die respectievelijk in 2009 en 2010 verschenen. Het is opmerkelijk dat Apple een probleem oplost dat te maken heeft met zo’n oud Apple-apparaat. Apple ziet de iPod shuffle al jaren als verouderd Apple-apparaat, waardoor reparaties niet meer mogelijk zijn. Maar software-support gelukkig nog wel. Het synchroniseren met een computer is ten slotte ook de enige manier om nieuwe muziek op de iPod te zetten, dus het is fijn dat dat nu weer zonder problemen met de Mac kan (mocht je nog een iPod shuffle gebruiken).

Verder heeft Apple vermoedelijk nog verbeteringen achter de schermen en bugfixes doorgevoerd. Zodra daar nog meer over bekend is, werken we dit artikel bij.

Ook updates voor oudere macOS-versies

Apple heeft daarnaast ook nog een tweetal updates uitgebracht voor oudere macOS-versies. Het gaat om deze twee updates:

In beide updates worden diverse beveiligingsproblemen opgelost, onder andere met de kernel van het systeem. Op deze pagina lees je er meer over.

macOS Ventura 13.5 releasenotes

Dit zijn de officiële releasenotes van de nieuwe macOS-update:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.5 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.5 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

