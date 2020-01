Met Zoek Mijn Mac kun je een verloren of gestolen Mac terugvinden via de app 'Zoek mijn' of via iCloud.com. We leggen in deze tip uit hoe je met Zoek Mijn Mac je laptop weer terugvindt.

Zo kun je je Mac opzoeken

Met ‘Zoek Mijn Mac’ kun je altijd zien waar jouw Mac zich bevindt. Handig als je regelmatig je MacBook bij vrienden laat liggen of zoveel computers hebt, dat je het overzicht wel eens kwijtraakt. In deze tip leggen we uit hoe je ‘Zoek mijn’ inschakelt en je Mac terugvindt met de dienst.

MacBook gestolen? Ook die vindt Zoek Mijn Mac terug

Er is eigenlijk geen enkele reden te bedenken waarom je ‘Zoek Mijn Mac’ niet zou willen inschakelen. Met deze functie kun je namelijk een MacBook die zoekgeraakt of gestolen is terugvinden. Hiervoor hoef je alleen maar de iOS-app Zoek mijn te openen of in te loggen op de website iCloud.com.

Zoek Mijn Mac inschakelen

De dienst Zoek mijn Mac is een onderdeel van iCloud. Als je deze functie nog niet hebt ingeschakeld, dan voer je de volgende stappen uit:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Apple ID. Als je op je Mac nog geen gebruikmaakt van iCloud, log dan in met je Apple ID om dat alsnog te doen. Zorg er daarna voor dat de optie voor Zoek mijn Mac is aangevinkt. Je vindt deze optie helemaal onderaan bij de lijst met iCloud-diensten.

Zoek mijn Mac gebruiken

Wanneer Zoek mijn Mac is ingeschakeld kun je vaak je Mac vinden. Hij hoeft voor deze functie alleen met Wi-Fi verbonden te zijn en je kunt Zoek mijn Mac zelfs bij de politie gebruiken om een gestolen Mac op te sporen. Nieuwere Macs hebben niet altijd Wi-Fi nodig. Ben jij je Mac kwijt? Dan kun je op twee verschillende manieren je Mac terugvinden via Zoek mijn Mac.

Terugvinden met de app ‘Zoek mijn’ op de iPhone

Open de app Zoek mijn op je iPhone of iPad en log in met je Apple ID, om meteen een kaart te openen waarop al je apparaten te zien zijn die de Zoek mijn-functie hebben ingeschakeld.

Onder de kaart zie je een lijst van al je apparaten. Als je op de Mac tikt, zoomt de app meteen in op de plek waar hij voor het laatst een signaal naar de iCloud-server heeft gestuurd. Voor dit signaal hoeft de Mac alleen een internetverbinding te hebben, maar nieuwere Macs met macOS Catalina of nieuwer hebben dit niet altijd nodig.

Als je een Mac selecteert verschijnt een aantal functies. Zo kan je de Mac (of iPhone) een geluidssignaal laten afspelen. Dit is handig wanneer je hem bijvoorbeeld kwijt bent geraakt in huis en terug wil vinden. Bovendien kun je ook een melding krijgen wanneer je Mac weer gevonden is, mocht dat niet direct het geval zijn.

Door de Mac op te geven als verloren zorg je ervoor dat mensen de Mac niet meer kunnen gebruiken. Met Wis Mac verwijder je alle inhoud en instellingen van je Mac op afstand. Een dief kan dan geen toegang meer krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Mac terugvinden via iCloud.com

Heb je geen iPhone of iPad bij de hand? In dat geval kun je de functie ook inschakelen via iCloud.com. Log met je Apple ID in op deze website en druk op de knop ‘Zoek iPhone’ om de kaart te openen. Hier zie je wederom alle apparaten die met de Zoek mijn-functie zijn verbonden. Als je de Mac selecteert, krijg je ook hier de optie om geluidssignalen af te spelen, de Mac te vergrendelen of helemaal te wissen.

MacBook met lege accu terugvinden

Je kunt met ‘Zoek mijn’ ook een Mac terugvinden waarvan de accu leeg is. Het apparaat moet zich dan nog wel op dezelfde plek bevinden. Als de Mac offline is en in sluimerstand staat is het ook nog mogelijk om de locatie te volgen als het apparaat verplaatst wordt.

Mocht je Mac worden gestolen, dan biedt Apple nu een Activatieslot op elke Mac die is voorzien van een T2-chip. Daardoor wordt een gestolen Mac onbruikbaar voor andere mensen. Je kunt de Mac alleen wissen met behulp van jouw Apple ID. Uiteraard kan iemand nog wel de Mac uit elkaar halen voor onderdelen, maar het Activatieslot maakt diefstal minder aantrekkelijk.

Op Macs zonder T2-chip is het nog steeds mogelijk om op afstand te wissen, maar er is geen Activatieslot aanwezig. Een kwaadwillende kan een dergelijke MacBook wissen en opnieuw gebruiken.