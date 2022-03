Disney+ is in Nederland, sinds de prijsverhoging van een jaar geleden, beschikbaar voor €8,99 per maand. Als je dat te duur vindt, kun je geld besparen door je meteen voor een heel jaar te abonneren. Maar vanaf volgend jaar komt er nog een optie bij: Disney+ wordt goedkoper met een extra bundel mét advertenties. De duurdere versie zonder advertenties blijft ook gewoon beschikbaar.



Disney+ goedkoper (met advertenties)

In een persbericht kondigt Disney+ de nieuwe bundel aan, nadat eerder al het gerucht ging. Met het nieuwe goedkopere Disney+ abonnement hoopt de streamingdienst meer kijkers te trekken. De groei van de dienst is de afgelopen maanden wat afgevlakt. Hoewel er al miljoenen kijkers zijn, hoopt Disney+ met een goedkoper abonnement nog meer mensen aan zich te binden.

Maar wat voor Disney nog belangrijker is: de mogelijkheid tot advertenties. In het persbericht zegt Disney dat adverteerders sinds de start van de streamingdienst staan te trappelen om op Disney+ te adverteren. Om aan deze wens tegemoet te komen, start Disney+ eind 2022 in de VS met een goedkoper abonnement en dus met advertenties. In 2023 wordt deze extra bundel ook buiten de VS aangeboden, waarschijnlijk dan ook in Nederland.

Het is niet duidelijk hoeveel goedkoper Disney+ met advertenties wordt. Disney heeft wel al ervaring met een goedkopere streamingdienst met reclame. De Amerikaanse dienst Hulu (dat ook in handen is van Disney), biedt voor $6,99 per maand al een bundel met advertenties, terwijl de reclamevrije versie dan $12,99 kost. Dit is dus een prijsverschil van $6,-. Naast de advertenties krijg je bij de duurdere Hulu-versie ook offline downloads; dat kan bij de goedkopere versie niet. Het is niet bekend of de goedkopere versie van Disney+ ook soortgelijke beperkingen gaat krijgen.