Met SOS-noodmelding via de satelliet is het mogelijk om hulpdiensten in te schakelen als je geen mobiel bereik hebt. Maar ook als je niet in nood bent kun je de satellietverbinding gebruiken, namelijk voor het versturen van je locatie naar vrienden.

Ben je van plan een hoge berg te beklimmen of wil je naar het meest zuidelijke puntje van Europa? Om anderen te laten weten dat je je doel hebt bereikt kun je je locatie sturen. Dat kan ook als er ter plekke geen mobiel netwerk of wifi beschikbaar is. De locatie wordt dan via de satelliet verstuurd. Je kunt het ook gebruiken als je anderen regelmatig op de hoogte wilt houden van je locatie als je naar een gebied met weinig bereik gaat, zoals een natuurpark. Het werkt via de Zoek mijn-app op een iPhone 14 of nieuwer.

Voorbereiding om locatie te delen via de satelliet

Voordat je je locatie via de satelliet kunt delen met vrienden moet je twee instellingen nakijken. Dit moet je doen op het moment dat je nog een internetverbinding hebt:

Voeg op het tabblad ‘Personen’ de contactpersonen toe waarmee je je locatie wilt delen.

Zorg dat de iPhone wordt gebruikt voor het delen van je locatie. Hiervoor ga je in de Zoek mijn-app naar het tabblad ‘Ik’. Staat er ‘Mijn locatie: van deze iPhone’ dan zit je goed. Zo niet, dan tik je de optie ‘Gebruik deze iPhone als mijn locatie’ aan.

Je locatie versturen via de satelliet

Nu je alles hebt voorbereid kun je op pad gaan. Om je locatie via de satelliet te delen met een vriend of vriendin doe je het volgende:

Zorg dat je buitenshuis bent met vrij zicht op de lucht en de horizon. Het werkt dus niet vanuit een vliegtuig of als je onder een dicht bladerdak staat. Open de Zoek mijn-app en ga naar het tabblad ‘Ik’. Tik op Stuur mijn locatie en volg de instructies op het scherm.

Soms moet je naar links of rechts draaien om verbinding met een satelliet te kunnen maken. Dit wordt op het scherm duidelijk aangegeven. Het kan een paar minuten duren om verbinding te maken en je locatie te sturen. Neem hier dus even de tijd voor. Blijf de instructies op het scherm in de gaten houden totdat de locatie is verzonden.

Je kunt elke 15 minuten één keer je locatie versturen via de satelliet. Je kunt geen bericht meesturen en kunt ook niet chatten met de andere persoon. Dit is dus uitsluitend bedoeld om anderen te laten weten waar jij bent, zodat ze bij calamiteiten weten waar gezocht moet worden.

Het versturen van je locatie per satelliet is alleen mogelijk in landen waar de functie als beschikbaar is. Bekijk onze uitleg iPhone-satellietcommunicatie om te zien in welke regio’s je het kunt gebruiken.

Bekijk ook iPhone 14 satellietcommunicatie voor noodoproepen: hoe werkt dat? [FAQ] De iPhone 14 biedt support voor satellietcommunicatie. In deze FAQ vind je antwoord op de belangrijkste vragen, zodat je een goede indruk krijgt hoe het werkt en wat je eraan hebt. Sinds voorjaar 2023 ook in Nederland en België!

Zo ontvangt een vriend jouw locatie

Hierboven hebben we de situatie besproken waarbij je zelf de locatie verstuurt. Maar hoe ziet het eruit voor de persoon die jouw locatie binnenkrijgt? De ontvanger moet iOS 16.1 nieuwer hebben geïnstalleerd, maar hoeft niet te beschikken over een iPhone 14 of nieuwer. Er verschijnt een satellietsymbool naast de foto in de Zoek mijn-app. Je kunt gedurende 7 dagen de meest recente locatie van deze persoon bekijken in de Zoek mijn-app.

Als een persoon zoek is geraakt kun je het beste een screenshot maken (en nog wat verder inzoomen op de kaart) zodat je ook na een paar dagen nog steeds informatie hebt over de exacte locatie.

We hebben een aparte tip over het gebruik van de SOS-noodmelding via satelliet. Ook hebben we meer uitleg over de functie in het algemeen:

