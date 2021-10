Apple gaat een omstreden wijziging in Safari 15 terugdraaien. Zowel in macOS Monterey als Safari 15 voor macOS Big Sur en macOS Catalina krijgen de tabbladen weer het design zoals het in Safari 14 was.

De afgelopen maanden was er één app die eruit sprong als het gaat om een drastische make-over: Safari. Zowel op de iPhone, iPad als Mac ging het ontwerp op de schop, waarbij vooral de tabbladen een flinke visuele verandering kregen. Op de iPhone had Apple al eerder het omstreden ontwerp teruggedraaid en geeft je nu zelf de keuze of je de Safari-adresbalk boven of onder wil. Maar op de Mac hield Apple lang vol aan het ontwerp. Sterker nog: in Safari 15 is dit al voor iedereen uitgebracht die draait op macOS Big Sur en macOS Catalina. Het gevolg: een flinke berg kritiek vanwege het onduidelijke ontwerp. In Safari 15.1 draait Apple de boel weer terug.



Safari 15.1 krijgt traditioneel tabbladen-design

Gebruikers hadden meerdere problemen met de tabbladen in Safari 15 op de Mac. Om te beginnen kon je kiezen uit twee ontwerpen: compact en afzonderlijk. Met compact zijn de tabbladen en adresbalk samengevoegd. Dit is in Safari 15.1 nog steeds een optie, maar is niet meer de standaard. Met de optie afzonderlijk verschijnen de tabbladen onder de adresbalk, maar in een nieuw ontwerp. Het probleem daarbij was dat soms onduidelijk was welk tabblad actief was. Normaal gesproken is het meest licht gekleurde tabblad het actieve tabblad, maar in Safari 15 was dat precies andersom. Tenzij de balk bovenaan een donkere kleur krijgt; dan herken je het geopende tabblad aan de lichte kleur. Oftewel: onduidelijkheid alom, wat mede komt doordat het deel bovenaan standaard meekleurt met de website die je open hebt.



Het omstreden ontwerp in Safari 15: compact (achter) en afzonderlijk (voor)

De optie afzonderlijk is de standaard geworden in Safari 15.1, maar dan dus met een traditioneel ontwerp. De tabbladen zien er nu weer echt uit als tabbladen, waarbij met schaduw en design duidelijk is wel tabblad vooraan zit en dus actief is. In feite is dit dus weer het ontwerp zoals dit was in Safari 14 in macOS Big Sur. Het terugdraaien van het omstreden ontwerp neemt meteen nagenoeg alle kritiek weg. Voor wie toch wat nieuws wil, is de optie Compact nog altijd een mogelijkheid. Maar dit moet je dus wel zelf inschakelen via de instellingen van Safari.



Het ‘nieuwe’ design van Safari 15.1 met traditionele tabbladen

Een andere wijziging is dat het meekleuren met websites nu verborgen zit in de toegankelijkheidsinstellingen van Safari. Bovendien is dit alleen mogelijk als je kiest voor het compacte design. In de standaardweergave met afzonderlijke tabbladen, is dit dus niet meer mogelijk.

Safari 15.1 is nu beschikbaar in de release candidate van macOS Monterey en ook als nieuwste beta voor macOS Big Sur en macOS Catalina. macOS Monterey wordt 25 oktober uitgebracht voor iedereen met een geschikte Mac. We verwachten dat Safari 15.1 dan ook beschikbaar komt. Bovendien brengt Apple die dag ook iOS 15.1 en iPadOS 15.1. In iPadOS 15.1 zien we ook weer het meer traditionele tabbladen design in Safari.