Apple’s Universal Control is een gewilde maar ook veelbesproken nieuwe functie in macOS Monterey en iPadOS 15. Voor de Mac is het één van de belangrijkste nieuwe functies. Ondanks dat Apple het al in juni aankondigde, heeft niemand het nog kunnen proberen. Op Apple’s pagina is nu te lezen dat Universal Control officieel uitgesteld is.



Universal Control uitgesteld, release nu in voorjaar 2022

Tijdens de beta van macOS Monterey is Universal Control nooit te testen geweest. In de beta is er wel een label van Universal Control opgedoken in de instellingen van de Mac, maar te gebruiken was het nooit. Apple beloofde tot het laatste moment dat de functie nog in het najaar van 2021 zou uitkomen, maar dat is duidelijk niet gelukt. Reden genoeg om de release van Universal Control officieel uit te stellen.

Apple zegt op haar Engelstalige pagina dat Universal Control ‘this spring’ beschikbaar komt. Bij Apple betekent dit meestal een release ergens in maart. Apple brengt ieder jaar in maart weer een grote tussentijdse update uit, waar nieuwe eerder beloofde functies toegevoegd worden. Voor Universal Control zou dat dus ook zomaar kunnen gebeuren.

We verwachten dat Apple in januari start met de nieuwe betaronde, waarna de release ergens in maart zal zijn. Zodra we meer weten over wanneer Universal Control beschikbaar is, lees je dat op iCulture. In de tussentijd vind je in onze uitleg over Universal Control meer info.