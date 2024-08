Ook de Mac krijgt later dit jaar Apple Intelligence (in de VS), het nieuwe AI-systeem van Apple. Apple had al beloofd dat betatesters deze zomer een voorproefje konden proberen en nu is dat moment daar. In de beta van macOS Sequoia 15.1 kan de functie worden getest, al kunnen we daar hier in Nederland en België nog niks mee. Lees hier alles wat je moet weten over macOS Sequoia 15.1 beta.

Meest recente macOS Sequoia 15.1 Beta

macOS Sequoia 15.1 Beta 2

12 augustus 2024 – De tweede beta van macOS Sequoia 15.1 is uit voor ontwikkelaars. Gebruikers die hun toestel op Engels gezet hebben kunnen de eerste functies van Apple Intelligence testen. Je hebt daarvoor een M1 Mac of nieuwer nodig. Opmerkelijk genoeg is het op de Mac ook te testen vanuit de EU, indien je de taal van Siri en je regio-instelling op Engels (VS) gezet hebt. Lees onze hands-on ervaringen met Apple Intelligence als je meer wilt weten.

Dit zijn de Apple Intelligence-functies die je kunt testen:

Writing Tools: functies waarmee je teksten kan samenvatten, herschrijven en meer, op basis van de door jou gegeven criteria. Werkt in Mail, Notities, Pages en meer.

Nieuwe Siri: Een nieuw design, het kunnen schrijven naar Siri, ondersteuning voor Siri-tips om meer uit je apparaat te halen en beter begrijpen wat je bedoelt, ook als je woorden door elkaar haalt of per ongeluk het verkeerde zegt.

Vernieuwde Mail-app: Samenvatting van de inhoud van een e-mail, Smart Reply, e-mails opstellen en meer.

Reduce Interruptions-focus: Krijg alleen de belangrijkste meldingen met daarbij een samenvatting van de tekst.

Nieuwe Foto’s-functies: Zoeken met natuurlijk taalgebruik, zoeken naar specifieke momenten in video’s en zelf terugblikken maken met tekstgegeven opdrachten.

Transcripties: Krijg transcripties van audio-notities en telefoongesprekken.

macOS Sequoia beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Sequoia. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple ID.

Publieke betatesters kunnen zich op een andere manier aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen. De publieke beta verschijnt ergens in juli.

Tijdlijn macOS Sequoia beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 15-beta’s voor ontwikkelaars:

macOS Sequoia 15.1 Beta 2: 12 augustus 2024 (verschenen; buildnummer volgt)

macOS Sequoia 15.1 Beta 1: 29 juli 2024 (verschenen; buildnummer 24B5009l)

macOS Sequoia 15.1 definitief: oktober 2024

Over macOS Sequoia 15.1

macOS Sequoia is dé Mac-update van 2024. Er zitten allerlei nieuwe functies in, die we in een apart artikel bespreken. Alles wat er nieuw is in macOS 15 lees je in ons overzicht. In macOS Sequoia 15.1 vinden we de eerste functies van Apple Intelligence, dat later dit jaar beschikbaar komt in de VS.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Sequoia ook op een aparte partitie installeren.