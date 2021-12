macOS 12.1 Monterey beschikbaar

Het is weer tijd om je Mac te updaten. Na een betaperiode van meer dan een maand kun je nu macOS 12.1 Monterey installeren. Al vroeg tijdens het testen is er een nieuwe functie aan het licht gekomen: de toevoeging van SharePlay.



SharePlay werd in iOS 15.1 en iPadOS 15.1 toegevoegd aan de iPhone en iPad . Met SharePlay in FaceTime kan je samen met je gesprekspartner(s) naar content kijken op Apple TV+ of luisteren naar muziek via Apple Music . Ook andere diensten werken ermee samen. Alles wordt synchroon afgespeeld via het FaceTime-gesprek. Tot voor kort was dit echter niet beschikbaar op de Mac , maar daar is nu in macOS Monterey 12.1 verandering in gekomen.

Bekijk ook Samen kijken en luisteren met SharePlay in FaceTime: zo gebruik je het Apple heeft in iOS 15 allerlei functies toegevoegd waarmee je op afstand toch samen kunt zijn. SharePlay is een goed voorbeeld daarvan: hiermee kun je samen naar films kijken, muziek luisteren en je scherm delen.

Deze update heeft nog meer te bieden. Er zijn nieuwe functies voor je privacy, nieuwe functies in de Foto’s-app en nog veel meer. Het is de eerste grotere update sinds de release van deze nieuwe versie van macOS. Tussentijds kwam wel macOS 12.0.1 uit, maar dat was de oorspronkelijke publieke release van macOS Monterey. Lees meer over de nieuwe functies in macOS Monterey 12.1 in ons artikel.

Bekijk ook Dit is er nieuw en verbeterd in macOS Monterey 12.1 Apple voegt in macOS Monterey 12.1 een aantal nieuwe functies toe én lost een aantal belangrijke bugs op. We nemen de nieuwste functies in macOS Monterey 12.1 met je door.

Op 29 oktober verscheen de eerste beta van deze update. Sindsdien verschenen er meerdere beta’s, maar niet bijzonder veel. We adviseren om deze update te installeren op je Mac om te zorgen dat deze soepel blijft werken.

macOS Monterey 12.1 downloaden

Je downloadt macOS Monterey 12.1 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt.