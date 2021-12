Nieuwe Apple TV-screensavers van Schotland en IJsland

In tvOS 15 voegde Apple nieuwe screensavers toe aan de Apple TV en met de tvOS 15.2 update van deze week is het weer raak. In totaal gaat het om negen nieuwe luchtvideo’s die over de landschappen van IJsland en Schotland gaan. Verwacht dus veel bergen, sneeuw en meren.



Voor IJsland heeft Apple zes nieuwe screensavers laten maken, terwijl Schotland er drie gekregen heeft. In IJsland vliegen we over Tungnaá, de Jökulgilskvísl-rivier, Landmannalaugar, Jökulgil, Langisjór en Myrdalsjökull, terwijl we in Schotland de Isle of Skye en Loch Moidart bezoeken. Als heel veel winterse sneeuwbeelden van IJsland verwacht, moeten we je helaas teleurstellen. Hoewel de eerste veel sneeuw bevat, draait het bij de andere screensavers vooral om gebergtes.

Bij de beelden van Schotland zien we vooral veel grote meren waar het gebied ook om bekend staat. De Apple TV-screensavers worden automatisch gedownload op je Apple TV, maar niet allemaal tegelijk. Het kan dus even duren voordat je ze allemaal voorbij ziet komen op je eigen televisie. Als je nu al benieuwd bent naar alle beelden, dan kan je ze bekijken via deze website. Daar vind je ook alle andere screensavers die Apple al gemaakt heeft.

In de instellingen van je Apple TV kun je aangeven hoe vaak nieuwe screensavers gedownload moeten worden. Je kan kiezen voor elke dag, elke week of elke maand. Kies je voor elke dag, dan is de kans groter dat je sneller de nieuwe screensavers kunt bekijken. Je kan ook bepaalde thema’s uitschakelen. Wil je de nieuwe beelden van IJsland en Schotland zien, zorg er dan voor dat Landschappen aangevinkt is. Je leest er meer over in onze tip over screensavers op de Apple TV instellen.