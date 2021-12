Videoland prijsverhoging: de nieuwe prijzen voor 2022

Videoland is de populairste Nederlandse streamingdienst. Hoewel Netflix de grootste is, zijn er veel huishoudens die geabonneerd zijn op meerdere diensten, zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek. De combinatie Netflix en Videoland komt dan ook veel voor. Na de prijsverhoging bij Netflix gaat nu ook Videoland haar prijzen aanpassen, zo vernam iCulture uit een e-mail aan klanten.



Videoland Basis Plus Premium Prijs €4,99 €8,99 (+12,5%, was €7,99) €10,99 (+10%, was €9,99) Aantal schermen tegelijk 1 2 4 Downloads voor offline kijken – ✅ ✅ Reclamevrij – ✅ ✅

Videoland heeft drie soorten bundels: Basis, Plus en Premium. Voor gebruikers van het Basis-abonnement verandert er niets. Deze blijft steken op €4,99 per maand. Maar de twee andere bundels worden elk €1,- duurder. Dat betekent dat je voor Plus straks €8,99 per maand (was €7,99) en voor Premium €10,99 per maand (was €9,99) betaalt. De prijsverhoging van Videoland gaat op 18 januari 2022 in, zo laat de dienst weten via een e-mail aan klanten. Bestaande gebruikers worden automatisch omgezet.

Op een speciale pagina vind je meer informatie over de aanstaande prijsverhoging bij Videoland. Iedereen die na 15 december 2021 een nieuw account afsluit, wordt meteen geïnformeerd over de aankomende nieuwe prijzen.

Aangepast tarief voor oude Videoland-abonnementen

In een e-mail aan klanten laat Videoland ook weten dat bestaande gebruikers van een oud Videoland-abonnement omgezet worden. In het verleden heeft de dienst vaak geëxperimenteerd met verschillende prijzen. Zo kon je in één keer betalen voor zes maanden, met daarna een gereduceerd speciaal tarief per maand. Vanaf 18 januari 2022 vervalt dit speciale tarief, al komt er wel korting voor in de plaats. Gebruikers worden bijvoorbeeld omgezet naar Videoland Plus, maar dan wel met het oude tarief dat nu nog geldt. Zo betaalt iemand die nu nog een oud voordelig abonnement heeft, straks geen €8,99 per maand voor Videoland Plus maar €7,99 per maand.