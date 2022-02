iCulture Vandaag: dit was dinsdag 15 februari 2022

Apple Music heeft de Replay 2022-lijst vandaag beschikbaar gesteld, zodat je kunt kijken waar jij de eerste dagen van het jaar het meest naar hebt geluisterd. Het schijnt goed met Apple Music te gaan, zeker nu je allerlei extra’s krijgt zoals Spatial Audio en muziek in hoge kwaliteit. Misschien is het voor jou wel reden om over te stappen. We installeerden ook de derde beta’s van de verschillende platformen en zitten nog te spitten of er iets nieuws in zit. Zodra we iets ontdekken laten we dat uiteraard weten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



We hebben een Bambook getest. Dit is een notitieboek dat je eindeloos kunt hergebruiken.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Glass - Photography Community (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Deze app om foto’s te delen is nu ook beschikbaar op de iPad.