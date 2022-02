iCulture Vandaag: dit was maandag 14 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 14 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je op iCulture hoe je kan overstappen van een Intel-Mac naar een Mac met Apple Silicon. Er is namelijk een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. En over Macs gesproken: Apple heeft weer drie nieuwe Macs geregistreerd, maar om welke gaat het? En mocht je deze iCulture Vandaag in de avond lezen: met de donkere modus op de iCulture-website lees je het nu ook prettiger tijdens de late uurtjes! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Wist je dat je segmenten van je Apple Watch-workout kan maken?

Met Handoff voor iPhone, iPad en Mac zet je eenvoudig je werkzaamheden over van het ene toestel naar het andere.

Accessoires en devices

In een paar stappen overstappen van een Intel- naar Apple Silicon Mac doe je zo.

Apps

Met deze apps voor musea, kunst en cultuur steek je nog eens wat op.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CoronaCheck (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - De menustructuur van de app is aangepast. Ook is het makkelijker om een bewijs toe te voegen.

Apple Support (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Je kan nu in je eigen woorden aangeven wat het probleem met je Apple-device is. Ook krijg je op sommige locaties een prijsindicatie van reparatie.

IKEA Home smart (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Je kan rolgordijnen en signaalversterkers nu ook zonder afstandsbediening toevoegen aan de bridge.