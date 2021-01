MacBook Pro met meer poorten

De geruchtenmachine over de volgende MacBook Pro draait overuren. Volgens de doorgaans goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo kunnen we dit jaar een flink aantal veranderingen verwachten. Zo krijgt de MacBook na jaren weer meer poorten en wordt hij aan de zijkanten dikker. Daarmee lijkt Apple af te willen stappen van de steeds dunner wordende MacBooks die nogal wat problemen het het toetsenbord opleverden en die vaak maar over één, twee of vier poorten beschikten. Het nieuwe model krijgt een aparte MagSafe 3-aansluiting en vier USB-C-poorten, denkt Kuo. Ook Bloomberg’s Mark Gurman sluit zich daarbij aan. Maar willen we wel een dikkere MacBook?



Wat zou jij liever kiezen? Een dikkere MacBook Pro met meer poorten? Of een dunnere MacBook Pro, wat als consequentie heeft dat er minder aansluitingen op passen?

MacBooks kregen steeds minder poorten

De MacBook Pro heeft in de loop der jaren flink wat veranderingen doorgemaakt. Gaandeweg kreeg de laptop steeds minder aansluitingen. Bij de MacBook Pro uit 2011 kreeg je nog een MagSafe-aansluiting, een Thunderbolt-aansluitingen, twee USB-A Poorten, een HDMI-poort, een SD-kaart lezer, een Ethernet-poort, FireWire 800, een aparte koptelefoon- en een microfoon-aansluiting en een CD-drive. Sinds 2012 nam het gestaag af.



De MacBook Pro-poorten in 2011.

Het hoogtepunt was in 2015 toen er een 12-inch MacBook met slechts één USB-C-poort verscheen, die bovendien nogal beperkt was. De MacBook Pro uit die tijd was ook niet meer ruim voorzien van aansluitingen. Je had ‘slechts’ twee Thunderbolt-poorten, twee USB-A-aansluitingen, een SD-kaartlezer en een koptelefoonaansluiting. Een jaar later stapte Apple over naar twee of vier USB-C-poorten. Voor alles wat je verder nog wilt aansluiten zul je een MacBook-hub of -dock moeten gebruiken.



De MacBook Pro-poorten in 2015.

Het zorgde er echter wel voor dat de MacBooks steeds weer dunner, lichter en dus makkelijker te vervoeren werden. Als we kijken naar het verschil tussen de 2011-MacBook Pro (2,41 cm) en de huidige 2020-MacBook Pro (1,56 cm) dan zit zit daar 0,85 cm verschil in, mede dankzij het gebrek aan aansluitingen. Volgens geruchten gaat Apple in 2021 kiezen voor een design met platte zijkanten, zodat er weer meer ruimte ontstaat voor poorten. Is het een goede ontwikkeling? We horen het graag in onze poll!