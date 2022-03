iCulture Vandaag: dit was vrijdag 25 maart 2022

Eindelijk! De Nederlandse HomePod mini release is vandaag. Je kunt nu een HomePod mini kopen bij Apple in Nederland en België. Maar misschien is het wel slimmer om bij andere winkels te bestellen, want het is vaak goedkoper én je krijgt sneller geleverd. In ons overzicht vind je alle prijzen en voorraad. Bekijk ook onze HomePod mini FAQ als je nog wat vragen hebt over de slimme speaker. Verder bespreken we vandaag een wens van de EU: iMessage moet open staan voor andere chat diensten. Maar of dat er ook echt van komt? Dat en meer lees je vandaag op iCulture!



Zo kun je met Siri en AirPlay 2 je muziek overal afspelen vanaf je iPhone.

Wist je dat je ook WhatsApp op de Mac kunt gebruiken? Dit is hoe het werkt.

Dit is alles wat je moet weten over de HomePod mini als slimme speaker.

Overweeg je ‘m te kopen en heb je nog vragen? Bekijk hier de HomePod mini FAQ en bekijk het antwoord op je vraag.

Op deze pagina vind je de beste manieren en prijzen voor als je een HomePod mini wil kopen.

Dit zijn de beste accessoires voor de HomePod mini.

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Overcast (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.5+) - Deze favoriete podcast-app is helemaal vernieuwd met een nieuw design, een nieuwe speler en tal van nieuwe functies.