Waarom nog geen opvolger van 27-inch iMac?

Toen Apple tijdens het april 2021-event na lang speculeren eindelijk de nieuwe iMac 2021 uit de doeken deed, was er niet alleen enthousiasme maar ook teleurstelling. Eén van de meest opvallende zaken was dat Apple voorlopig alleen een nieuwe 24-inch iMac heeft. Normaal gesproken brengt Apple de iMac altijd in twee formaten uit, maar daar is nu bij deze grote update niet voor gekozen. We kregen op de redactie dan ook veel vragen van lezers. “Waarom geen groter model?” “Waar is de 27-inch?”. Hoewel Apple geen duidelijkheid geeft waarom dit is, valt daar wel over te speculeren.



#1 De kleine iMac was het meest toe aan vernieuwing

Laten we voorop stellen dat de 21,5-inch iMac het meest toe was aan een update. De huidige uitvoeringen die Apple verkocht, werden in 2017 en 2019 voor het laatst geüpdatet. Er zaten nog verouderde processoren in nodig een update verdienen. De 27-inch iMac daarentegen kreeg in de zomer van 2020 nog een update met onder andere een 10e generatie Intel Core i5- en i7-processor. Dat model is qua prestaties dus veel meer bij de tijd dan het kleinere model, waardoor de noodzaak om die een update te geven een stukje kleiner is. De processor is van dezelfde generatie als van de high-end Intel-versie van de 13-inch MacBook Pro die Apple ook nu nog verkoopt.

Momenteel verkoopt Apple dan ook nog steeds de huidige 27-inch iMac uit 2020 met Intel-chip. De prijs daarvan is overigens wel met €100 gedaald ten opzichte van augustus 2020. De 27-inch iMac is nu beschikbaar vanaf €1.999,-.



De huidige 27-inch iMac uit 2020 is nog altijd het enige grotere model.

#2 Apple’s high-end modellen zijn nog niet klaar voor Apple Silicon

De 27-inch iMac wordt over het algemeen gezien als een high-end model, met betere specs voor mensen die op zoek zijn naar wat meer kracht. Vandaar dat Apple in 2020 ook alleen dit model een update gegeven heeft. Hoewel Apple daar niets over gezegd heeft, is de Apple Silicon mogelijk nog niet klaar om gebruikt te worden in dergelijke high-end modellen. Datzelfde zien we namelijk ook bij de MacBooks. Apple heeft daar alleen de MacBook Air en instapmodellen van de 13-inch MacBook Pro voorzien van M1. Van de 16-inch MacBook Pro is ook nog geen nieuw model verschenen, want Apple verkoopt alleen nog de Intel-versies.



Apple’s huidige high-end 16-inch MacBook Pro wacht ook nog op een update

Het is goed mogelijk dat Apple voor deze krachtigere modellen een nieuwe versie van de M1-chip wil gebruiken, zodat niet alle modellen dezelfde processor hebben. Behalve het formaat zit er ook in prestaties altijd verschil tussen de kleine en grotere iMac. Met de M1-chip is dat nu nog niet mogelijk. Het wachten is dus op een snellere variant (M1X of M2, bijvoorbeeld). Wat ook mee kan spelen is dat nog niet alle software van externe ontwikkelaars geoptimaliseerd is voor Apple Silicon. Hoewel het aanbod inmiddels al behoorlijk is, is nog niet alle professionele software geoptimaliseerd. Mogelijk wil Apple daarop wachten.

#3 Reacties afwachten op nieuw 24-inch model

Apple zou ook nog de eerste reacties op het nieuwe 24-inch model kunnen gebruiken om de toekomstige opvolger van de 27-inch iMac te kunnen verbeteren. De nieuwe 24-inch iMac is een behoorlijke update, niet alleen qua prestaties maar vooral ook qua uiterlijk. Zo is niet iedereen te spreken over de witte schermranden en missen gebruikers ook een zwarte of spacegrijze variant. Op basis van de eerste reacties op het design en het gebruik van de nieuwe iMac, kan Apple eventueel nog wijzigingen aanbrengen in de opvolger van de 27-inch iMac, die ongetwijfeld ook al in ontwikkeling is.

Wanneer komt de opvolger van de 27-inch iMac?

De grote vraag is nu wanneer de opvolger van de 27-inch iMac dan komt. Het is goed mogelijk dat we daar niet al te lang meer op hoeven te wachten. Apple’s eerstvolgende event staat namelijk alweer op de planning: de WWDC 2021. Op 7 juni presenteert Apple daar onder andere iOS 15, maar Apple heeft daar in het verleden ook extra krachtige iMacs en MacBooks aangekondigd. Bovendien gaan er ook al tijden geruchten dat Apple een opvolger van de 16-inch MacBook Pro en een nieuwe 14-inch MacBook Pro op de planning heeft, eveneens twee high-end modellen. Vermoedelijk gaan die twee MacBooks net als de opvolger van de 27-inch iMac dezelfde chip gebruiken.

Maar hou er rekening mee dat het nog allerminst zeker is of Apple die modellen tijdens de WWDC aankondigt. Er zijn nog geen duidelijke geruchten of aanwijzingen over wanneer Apple de grotere iMac gaat aankondigen, dus het kan ook nog tot later in het jaar (of misschien volgend jaar) duren. Mocht er meer bekend worden over de nieuwe grotere iMac, dan lees je dat uiteraard op iCulture.

De nieuwe 24-inch iMac 2021 is beschikbaar vanaf €1.449, waarbij je kan kiezen uit vier kleuren. De duurdere variant met iets betere specs is beschikbaar vanaf €1.669 en komt in zeven verschillende kleuren. De pre-order van deze nieuwe iMac start op 30 april.