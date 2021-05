Hands-on video’s en ervaringen

Voor het eerst in bijna tien jaar heeft de iMac een nieuw design gekregen – en wat voor één! Het uiterlijk is totaal anders, hij is dunner dan ooit en de kleurtjes maken het helemaal af. Apple heeft geselecteerde media alvast een iMac gestuurd, waarbij het op zich al leuk is om te zien welke kleur de verschillende reviewers hebben gekregen. Zijn het de high-end kleuren geel, oranje en paars? Of is er ook iemand met een standaard zilverkleurige? Uiteraard zijn we ook heel benieuwd naar de uitpak-ervaring: wat heeft Apple bedacht om je bij het uitpakken al meteen een blij gevoel te geven? En is de performance net zo goed al bij de M1 MacBooks van eind vorig jaar? Erg diepgaande ervaringen zul je niet aantreffen, want de meeste reviewers hebben nog maar kort de M1 iMac kunnen testen. Hier vind je in ieder geval al wat ervaringen en meningen bij elkaar!



Eerste iMac unboxing

Voordat de eerste video’s van geselecteerde media online verschenen, was er in Azië al iemand die de gele iMac in handen wist te krijgen. In onderstaande video krijg je live commentaar bij de Aziatische video, wat het misschien iets duidelijker maakt dan alleen naar de beelden kijken. Bijzonder is de verpakking, waarbij een ‘hello’ je toelacht bij het openen. Ook lijkt de verpakking erg op die van de het Pro Display XDR. De kleuren zijn in lekker fel en zijn zelfs nog iets mooier dan op de online foto’s, terwijl de witte schermrand minder storend is dan eerder werd gedacht.

Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met het nieuwe product. Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes. Maar eerst wordt de iMac vakkundig uitgepakt.

iMac hands-on bij TechCrunch

TechCrunch liet reviewer Brian Heater los op de iMac. Volgens hem is het een mooie sprong voorwaarts voor de desktop op een paar fundamentele punten. Dit blaast nieuw leven in een van de meest populaire systemen en het was wel tijd ook. Wel mist hij poorten, waaronder een SD-lezer. Ook zou hij graag op termijn een 27-inch versie zien, of wellicht zelfs een iMac Pro. De nieuwe iMac is minder gericht op creatieve professionals dan eerder, maar toch kun je er behoorlijk goed audio, video en foto’s mee bewerken.

De leuke kleuren en de verbeterde videocall-kwaliteiten zijn een mooie plus, maar het draait toch vooral om Apple Silicon.

Verder lezen: TechCrunch

The Verge heeft de M1 iMac al geprobeerd

The Verge vindt dat deze nieuwe iMac, ondanks de behoorlijke performance, toch vooral gericht is op de markt van gezinnen. Je betaalt meer om minder te hoeven doen: je hoeft geen beeldscherm, speakers, webcams en dergelijke nog aan te schaffen, want dat zit er allemaal standaard al in. Techneuten die hun machine willen openmaken om zelf te upgraden, daarvoor is het minder geschikt. Maar zij zijn dan ook niet de doelgroep voor deze Mac, ook al zijn de specs wel geschikt.

Reviewer Monica Chin vindt dat Apple nog wel iets meer had kunnen doen, zoals een 30-inch exemplaar met 6K-scherm, een 12-core werkpaard. Maar die komt er in de toekomst nog wel. Het is geen spectaculair design, maar het is leuk voor op je bureau en het bevat verbeteringen ten opzichte van de eerdere 21,5-inch.

Dit is de iMac waar de meeste mensen blij mee zullen zijn.

Verder lezen: The Verge

CNET gaat hands-on met de iMac 2021

Net als veel andere reviewers zou de man van CNET graag een grotere variant van 27-inch willen zien. En dan ook graag nog nieuwe kleuren voor de MacBooks en zelfs de Mac mini. De reviewer geeft de iMac een 8,3 als cijfer. Het is een langverwacht redesign in kleur. Hij is lichter en dunner, maar met een groter scherm. En er zit een prima webcam in. Maar sommige features zijn gereserveerd voor de duurder configuraties, zoals Touch ID in het toetsenbord. Ook is de hoeveelheid RAM en opslag beperkt. Je kunt bovendien geen accessoires qua kleur met elkaar mixen.

Lees de volledige hands-on van CNET

Engadget over de iMac M1: de ideale draagbare gezinscomputer

Ook Engadget ziet in de iMac M1 vooral een computer voor het hele gezin, ook al zit er meer power in dan je nu misschien nodig zou hebben. De nieuwe iMac is “de draagbare desktop waarvan ik nooit wist dat ik ‘m wilde hebben”, zo meldt de reviewer. Hij weegt minder dan 10 pound en dat is licht genoeg om binnenshuis te verslepen. Pluspunten zijn de snelle performance, het mooie 24-inch Retina-scherm, de kleurige behuizing en het dunne design. Minpunten zijn het feit dat er alleen USB-C-poorten in zitten en dat je het scherm niet verticaal kunt aanpassen. Muis en toetsenbord zijn net als hun voorgangers nog steeds oncomfortabel in gebruik.

Verder lezen: bij Engadget

Video’s van iJustine, René Ritchie en meer

Nog niet uitgekeken? Dan hebben we ook nog een paar dolenthousiaste video’s van iJustine en Apple-fan René Ritchie, al naar gelang je smaak is. iJustine pakt zelfs alle zeven kleuren uit – alsof dit verschillend zou zijn.