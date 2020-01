Apple organiseert een nieuwe wedstrijd voor iPhone-fotografen. Met de nieuwe Night mode photo challenge is het de bedoeling om de mooiste foto's in het donker te maken. Met wat voorbeelden geeft Apple alvast wat inspiratie.

Met de iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) kun je mooiere foto’s in het donker maken dankzij de nachtmodus van de camera. Met slimme algoritmes en de verbeterde lenzen zien nachtfoto’s er een stuk mooier uit. Om de functie extra onder de aandacht te brengen, organiseert Apple nu een wereldwijde uitdaging. Ben je één van de winnaars, dan krijg je daar een leuke beloning voor.



Apple organiseert Night Mode Photo Challenge

Het is de tweede keer dat Apple een dergelijke uitdaging in het leven roept. Vorig jaar in januari was de eerste Shot on iPhone Challenge, waarin het doel was om de mooiste artistieke foto met je iPhone te maken. Nu draait alles dus om de nachtmodus. Omdat de nachtmodus alleen werkt op de nieuwste modellen, heb je wel een iPhone 11 of iPhone 11 Pro (Max) nodig.

De uitdaging gaat vandaag van start en duurt tot en met 29 januari. Het is de bedoeling dat je een zo mooi mogelijke nachtfoto maakt en die deelt op sociale media. Om mee te doen hoef je je inzending alleen maar te posten op Instagram of Twitter met de hashtags #ShotoniPhone en #NightmodeChallenge. Vergeet ook niet om aan te geven welk model iPhone je gebruikt hebt om de foto te maken. Wil je liever niet in de openbaarheid je inzending opsturen, dan kan je ook mailen naar shotoniphone@apple.com. De voorwaarden voor de actie vind je hier.

Behoor je tot één van de gelukkige winnaars, dan zal je foto worden gedeeld op het Apple Newsroom, de Apple-homepage en op het Twitter-, Instagram-, WeChat- en Weibo-account van Apple. Ook geef je Apple daarmee het recht om je foto te gebruiken in andere marketingdoeleinden, zoals in de Apple Store en op billboards. Daarnaast krijg je een financiële vergoeding voor je foto. Je behoudt daarmee de rechten op de foto, maar Apple mag de foto dus wel zonder royalties gebruiken.

Op 4 maart 2020 worden de vijf winnaars bekendgemaakt. De jury bestaat uit enkele fotografen uit meerdere landen. Ook Phil Schiller van Apple en andere Apple-medewerkers laten hun licht schijnen over de inzendingen. Meer voorbeeldfoto’s en informatie vind je op de pagina van deze uitdaging.