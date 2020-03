Een iCulture-lezer stuurde ons het volgende bericht:

Het is niet de eerste keer dat Newton Mail ermee stopt. In september 2018 hield de app, die voorheen CloudMagic heette, er ook al mee op. Een paar maanden later was de Newton Mail-app opeens weer terug, maar voor de helft van de prijs. Aanvankelijk vroegen de mailers 100 euro per jaar om de mailapp te gebruiken, later werd dit verlaagd naar 50 euro per jaar. Maar die lagere prijs wist nog steeds niet genoeg klanten te trekken, vooral als je bedenkt dat alternatieven zoals Gmail gratis zijn.



Newton Mail (en voorloper Cloud Magic) was een van de eerste aanbieders met maand- en jaarbetalingen voor apps. Volgens Apple is het dé manier om te zorgen dat apps regelmatig updates krijgen en goed onderhouden worden. Maar bij Newton Mail is dat niet het geval.



Vorig jaar kwam Newton Mail in handen van Essential, een bedrijf dat werkte aan Project GEM, een combinatie van hardware, software en clouddiensten. Dit bleek niet levensvatbaar en dat betekent dat het moederbedrijf helemaal gaat stoppen. Het betekent ook het einde van Newton Mail.

Het team laat weten dat je nog tot 30 april de tijd hebt om Newton Mail te gebruiken. Wat er met de nog lopende abonnementen gaat gebeuren, staat er echter niet:

Current Newton Mail users will have access to the service through April 30, 2020. […] To the Essential and Newton Mail communities, we offer our deepest thanks for your support and passion for our vision. You motivated us, kept us on our toes and made it all worthwhile.